¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

La selección argentina visita a Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Tricolor de este martes por la noche.
El equipo de Lionel Scaloni visita al conjunto ecuatoriano en el estadio Monumental Banco Pichincha por la última fecha de Eliminatorias sudamericanas. Los detalles
La selección argentina visita a Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Tricolor de este martes por la noche.
El partido entre Ecuador y Argentina será este martes 9 de septiembre, desde las 20:00, en el estadio Monumental Banco Pichincha. El árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán.
El encuentro de la Albiceleste se transmitirá por las pantallas de Tyc Sports y Telefé. El partido comienza a las 20:00 pero quienes sintonicen más temprano podrán disfrutar de la previa de partido.
>>Leer más: Lionel Scaloni: "Me gustaría que Messi pudiera jugar en Rosario algún partido"
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Ecuador: Hernán Galindez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángelo Preciado, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Nilson Angulo; Kendry Páez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
>>Leer más: Nicolás Otamendi se despidió de la gente: "Fue mi último partido oficial por Eliminatorias"
Luego de 63 años, llega una nueva Carta Magna. Con la aprobación de los últimos dictámenes, queda listo el texto final. Consensos entre oficialismo y oposición