¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

El equipo de Lionel Scaloni visita al conjunto ecuatoriano en el estadio Monumental Banco Pichincha por la última fecha de Eliminatorias sudamericanas. Los detalles

8 de septiembre 2025 · 09:50hs
La selección argentina visitará a Ecuador en el Monumental Banco Pichincha por la última fecha de Eliminatorias

La selección argentina visita a Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Tricolor de este martes por la noche.

A qué hora juega Argentina

El partido entre Ecuador y Argentina será este martes 9 de septiembre, desde las 20:00, en el estadio Monumental Banco Pichincha. El árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán.

Dónde ver Ecuador vs Argentina

El encuentro de la Albiceleste se transmitirá por las pantallas de Tyc Sports y Telefé. El partido comienza a las 20:00 pero quienes sintonicen más temprano podrán disfrutar de la previa de partido.

Foto_20240705_festejo-dibu-martinez-penales-copa-america-argentina-ecuador-prensa-copa-amercia-500x333.jpg
El último encuentro entre Argentina y Ecuador se dio en los cuartos de final de la Copa América. Tras el 1-1, Argentina se quedó con el triunfo por penales

Posibles formaciones de Ecuador y Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galindez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángelo Preciado, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Nilson Angulo; Kendry Páez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

