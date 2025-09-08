La Capital | Policiales | disparos

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

La policía arrestó a los dos hombres frente al Portal Rosario, después de un episodio violento que comenzó con la queja sobre un mal trabajo con muebles

8 de septiembre 2025 · 08:13hs
Los protagonistas del conflicto terminaron en la comisaría 10ª.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los protagonistas del conflicto terminaron en la comisaría 10ª.

La policía rosarina demoró este domingo a un hombre de 36 años tras una denuncia por disparos al aire. Según la versión preliminar, un tapicero amenazó a un cliente con una escopeta a metros de un shopping y también fue demorado luego del operativo.

Jorge Ariel C. y Jorge Adolfo C. terminaron bajo arresto a última hora de la tarde tras una discusión inusitada en Víctor Mercante al 300. Este último entregó el arma de fuego apenas llegaron las fuerzas de seguridad provinciales y dijo que el segundo sospechoso le rompió su furgón antes del procedimiento.

Fuentes oficiales detallaron que el tapicero de 53 años tenía una escopeta Centauro calibre 20 en su domicilio. De acuerdo a la versión preliminar, tuvo una reacción violenta durante una discusión con uno de sus clientes en inmediaciones del barrio Sarmiento.

Disparos al aire cerca de Portal Rosario

El Comando Radioeléctrico inició el operativo alrededor de las 18.40, cuando agentes que estaban patrullando la zona de Portal Rosario escucharon detonaciones. En ese momento encontraron a Jorge Ariel C. y empezaron a reconstruir lo que había ocurrido antes del alerta.

Detenidos Víctor Mercante 300 escopeta 2

De acuerdo a la declaración del hombre de 36 años, el reparador de muebles no aceptó el reclamo de su cliente. En cambio, ingresó a su casa para buscar su escopeta y disparó al aire en medio del altercado.

>> Leer más: Un hombre enojado efectuó 14 disparos en la cochera de un hotel rosarino

El dueño del inmueble no se resistió ante la intervención de los uniformados. Además del arma de fuego, los efectivos le secuestraron un cartucho Fiocchi calibre 20 durante la requisa.

Detenidos Víctor Mercante 300 escopeta 4

Por otra parte, el tapicero dio su versión de los hechos y denunció a su cliente por daños. En su testimonio indicó que Jorge Ariel C. le rompió una Citroën Berlingo gris. De esta manera, ambos quedaron bajo custodia policial en la comisaría 10ª.

