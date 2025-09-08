Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14 en Santa Fe y Rosario

Unos 42 mil santafesinos buscan acceder a la línea de préstamos con la tasa más baja del país

Este lunes se realizó la primera tanda del sorteo número 14 de los créditos Nido, que corresponde a los postulantes de los departamentos Rosario y La Capital. Los resultados del decimocuarto sorteo ya pueden verse en la web del gobierno de Santa Fe . La instancia -de la que participan unos 42.000 santafesinos- se completará este martes con el resto de los departamentos de la provincia.

El sorteo se llevó a cabo este lunes en la Sala de Lotería Provincial de la ciudad de Santa Fe. Los Créditos Nido -que impulsan el gobierno de Santa Fe y el Banco Municipal- se asignaron en esta jornada a inscriptos en los departamentos La Capital y Rosario. Este martes, en tanto, se completará la instancia con los 17 departamentos restantes. De esta nueva entrega participan 41.941 santafesinos y santafesinas y se sortean 300 créditos nuevos que se suman a los 4.358 ya otorgados. Los resultados pueden consultarse ingresando a www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

Durante el desarrollo del acto, el director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, destacó que “este nuevo sorteo habla a las claras de la consolidación de esta política pública. Este mes estamos sorteando 300 créditos; hoy se sortearon 112 para los departamentos La Capital y Rosario y mañana se hará lo propio con los 188 restantes para los otros 17 departamentos”.

Asimismo, el funcionario remarcó que la cifra de inscriptos “crece sostenidamente por la necesidad de contar con una vivienda y, quienes pueden acceder a un crédito, ven esta posibilidad como muy beneficiosa. En ese sentido estamos muy contentos ya que al ser el crédito con la tasa de interés más baja del país la gente se vuelca a esta propuesta”, concluyó.

Cabe señalar que este martes se completará el sorteo del mes de septiembre con 188 créditos que se distribuirán entre los departamentos Garay, 9 de Julio, Belgrano, San Cristóbal, San Javier, Vera, Caseros, Iriondo, San Jerónimo, San Justo, Constitución, San Martín, Las Colonias, General López, San Lorenzo, Castellanos y General Obligado. El sorteo se realizará desde las 7 y será transmitido por el canal de Youtube del gobierno de Santa Fe.

Embed - |VIVO| - 14º sorteo de los Créditos Nido - 8/9/25

Inscripción siempre abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.