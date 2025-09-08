La Capital | La Ciudad | Juegos Jadar

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

El acto de apertura será este martes, a las 20, en el Fan Fest del bulevar Oroño. Durante cinco días, Rosario será sede de un evento deportivo inédito para el país

8 de septiembre 2025 · 12:52hs
Los juegos Jadar se desarrollarán entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario

Este martes, con la apertura de las competencias de ajedrez, bádminton, gimnasia y patinaje artístico, pentatlón, tiro con arco, voleibol y voleibol playa, Rosario comenzará a palpitar la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Juegos Jadar). El acto de apertura de la competencia será a las 20, en el Fan Fest ubicado en el bulevar Oroño. La ceremonia incluirá el desfile de las delegaciones y un show de láser, en lo que será el puntapié inicial de una fiesta no sólo del deporte, sino también de toda la ciudad.

La competencia se desarrollará del 9 al 14 de septiembre y reunirá en Rosario a más de 3.500 atletas de todo el país que competirán en 55 disciplinas. El parque de la Independencia será el corazón de los juegos. Allí no sólo se disputaran muchos de los torneos de diferentes disciplinas, sino que también se instalará el Fan Fest, el encuentro donde los aficionados podrán tomar contacto con los distintos deportes, olímpicos y paralímpicos que están representados en los juegos.

La ceremonia de apertura será a las 20, en el corredor del Fan Fest. Por allí desfilarán las delegaciones deportivas que se sumarán a los torneos y habrá un show de luces láser. El ingreso se limitará a deportistas, referentes de asociaciones y federaciones y autoridades; no estará abierto al público en general.

Se trata de un evento deportivo inédito para el país, que combinará por primera vez competencias olímpicas y paralímpicas en un mismo programa, y permitirá visibilizar la aspiración de Rosario de convertirse en la "capital del deporte argentino", una distinción que revalidará el año próximo cuando reciba a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

En la competencia el deporte olímpico y paralímpico convivirán en simultáneo y en un mismo cronograma de alto rendimiento. En total, los Jadar incluirán 41 deportes olímpicos y 14 paralímpicos, de los cuales 11 van a coincidir compitiendo en simultáneo.

En Rosario, los torneos de repartirán el 21 sedes que incluyen el Hipódromo, el Estadio Municipal, el Predio Ferial Ex Rural, la Plaza de las Ciencias, el Complejo Lotuf, Pueyrredón Squash, Rosario Arena Sports, Provincial, Universitario, Jockey Club, Náutico, Gimnasia y Esgrima y Newell’s.

En Santa Fe capital se desarrollarán otras seis disciplinas. Remo y para remo, canotaje y para Canotaje en la Laguna Setúbal, con el emblemático puente colgante como escenario de fondo. Mientras que triatlón y para triatlón tendrán como paisaje la Laguna Setúbal y la Costanera.

A su vez, Rafaela recibirá cinco especialidades. Ciclismo ruta y para ciclismo ruta se disputarán en la Ruta Nacional 34; ciclismo pista y para ciclismo pista se llevarán a cabo en el velódromo Héctor Cassina, mientras que ciclismo mountain bike se realizará en las instalaciones del autódromo local.

De los juegos participarán unos 2.500 competidores que llegarán de todas las provincias del país. Según datos de los organizadores, la delegación bonaerense será la más holgada con 590 deportistas, Santa Fe tendrá 448 representantes, la ciudad de Buenos Aires sumará 294 y Córdoba 259. Tierra del Fuego dirá presente con 25 deportistas, entre las provincias del norte, Jujuy aportará 21 y Salta 29.

La competencia

De las 55 disciplinas deportivas que formarán parte de los Jadar, la mayoría son olímpicas y aproximadamente un tercio son paralímpicas, de los cuales 10 van a coincidir en competencias simultáneas: ajedrez, atletismo, para atletismo, bádminton, balonmano, balonmano playa, básquet, básquet 3x3, básquet en silla de ruedas, béisbol 5, boccia, boxeo, canotaje, para canotaje, ciclismo ruta, para ciclismo, ecuestre, para ecuestre, esgrima, fútbol para ciegos, gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia rítmica, hockey, lucha y golf.

La lista sigue con halterofilia, para halterofilia, judo, para judo, karate, natación, para natación, natación artística, polo acuático, pádel, patinaje artístico, patinaje velocidad, pentatlón moderno, remo, para remo, rugby 7, rugby en sillas de ruedas, squash, taekwondo, para taekwondo, tenis, tenis de mesa, para tenis de mesa, tiro deportivo, para tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, para triatlón, voleibol, voleibol playa, voleibol sentado y wushu kungfu.

El calendario de deportes tuvo su inicio el fin de semana con pruebas ecuestres y para ecuestres en el Jockey, mientras hoy arrancaron las competencias del patinaje artístico en el Patinódromo Roberto Tagliabué. Desde el martes la actividad irá en crecimiento con 11 disciplinas en juego. El sábado mostrará el pico de actividades deportivas, ya que se desarrollarán 21 deportes en simultáneo, entre olímpicos y paralímpicos. Mientras que el domingo los juegos llegarán a su fin con 17 disciplinas disputándose ese día con entrega de medallas y con la ceremonia de clausura.

Para todo público

El Fan Fest ubicado en el bulevar Oroño será el escenario de apertura de los juegos y, también, de la participación ciudadana. Desde el martes hasta el 14 de septiembre, este corredor abierto al público que se extiende entre Dante Alighieri y 27 de Febrero, congregará actividades para todas las edades. La entrada será gratuita, desde las 8 hasta las 20.

El Fan Fest tendrá dos accesos principales: uno por Dante Alighieri y otro por 27 de Febrero, este último especialmente diseñado para facilitar el ingreso a través del programa de Visitas Guiadas dirigido a escuelas, colegios y clubes locales y de la región. El objetivo, según se presentó desde el municipio, es que sea un espacio tan dinámico como atractivo, donde las actividades deportivas y educativas se entrelazarán en un entorno vibrante.

Los visitantes podrán recorrer libremente el sector donde se encontrarán además con escenarios deportivos y diferentes zonas diseñadas para potenciar la interacción y el disfrute.

En el Fan Fest funcionará también el centro principal de premiación, un ámbito que cada día albergará ceremonias de entrega de medallas a los deportistas destacados de los Jadar y se alternarán espectáculos musicales y artísticos, aportando un ambiente festivo durante cada jornada.

Impacto en Rosario

La organización de los Jadar tendrá un impacto económico importante para la ciudad. Según los cálculos del municipio, se espera que deje unos 12 mil millones de pesos. Más de 5 mil personas llegarán a la ciudad a participar de los juegos, lo que tendrá un gran derrame en hotelería, gastronomía y otros rubros ligados al turismo en pleno tricentenario de la ciudad.

Se trata de delegaciones de las 24 provincias que comprenderán más de 3.500 atletas, a los que se sumarán 600 jueces y 1.050 integrantes del staff. Teniendo en cuenta que son atletas nacionales, se espera que muchos vengan acompañados por sus familias, lo que también incrementará mucho el movimiento y el consumo en la ciudad en sectores como alojamientos, restaurantes, transporte, comercio minorista, espacios culturales, teatros, cines, shoppings y ferias.

