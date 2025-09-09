La cuenta regresiva terminó: empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Rosario, la ciudad del deporte, será anfitriona de la primera edición de los Jadar, donde estará presente lo mejor de la Argentina.

Teté, el tero que nació en los Cruz del Sur 1982 y que en 2022 se convirtió en símbolo de los Juegos Suramericanos de la Juventud volvió para ser la estrella de los Jadar, la inédita cita del deporte argentino.

Día 0. Hora 0. La cuenta regresiva terminó. Rosario, la Cuna de la Bandera, la ciudad que vuelve a demostrar que el deporte es parte de su identidad , ya está lista para recibir a toda la Argentina: Comienzan los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar).

Los Jadar van más allá de ser simplemente juegos. Es una experiencia inédita en la que los ojos del mundo del deporte posarán sus miradas, ya que será la primera experiencia donde el deporte convencional y adaptado convivirán en un mismo tiempo y espacio, lo que hace del evento un lugar de real inclusión.

Desde este martes y hasta el próximo domingo 14, la ciudad de olímpicos y paralímpicos como Angelito Di María y de Leo Messi, de Luciana Aymar, Manuel Brunet, Cecilia Carranza Saroli, Yanina Martínez y Brian Impellizieri entre otros (la lista es interminable), brillará como sus carreras en un evento que tendrá como subsedes las ciudad de Rafaela y Santa Fe.

Las expectativas son grandes, tanto como la adrenalina de la previa. Para descubrir la verdadera importancia de estos juegos hay que señalar algunos puntos. 1) Son los primeros: es la primera vez que se realiza este evento por lo que de por sí ya marca un antes y un después; 2) está ubicado en el inicio del ciclo olímpico y paralímpico o sea que lo transforma en una excelente plataforma de lanzamiento; 3) para llegar a buen puerto hubo y hay un trabajo mancomunado entre asociaciones, federaciones, provincias y comités, algo pocas veces visto; y 4) participarán atletas que representarán a todas las provincias del país, lo que le da un tinte federal único.

Rosario, sedes y disciplinas

En Rosario se desarrollarán 44 disciplinas:

Predio Ferial (ex Rural): Taekwondo, Para Taekwondo, Judo, Para Judo, Levantamiento de pesas, Para Levantamiento de pesas, Tenis de mesa, Para Tenis de mesa, Karate, Boxeo, Voleibol playa y Handball playa.

Estadio Municipal: Atletismo, Para Atletismo, Patinaje artístico y Patinaje velocidad.

Hipódromo: Béisbol 5 y Tiro con arco.

Plaza de las Ciencias: Basquetbol 3×3.

Club Gimnasia y Esgrima: Hockey, Rugby 7 y Tenis.

Club Atlético Newell’s Old Boys: Handball, Tiro Deportivo y Para Tiro Deportivo.

Club Atlético Rosario Central: Bádminton y Básquet en silla de ruedas.

Club Atlético Provincial: en sede central, Gimnasia artística, Gimnasia en trampolín, Gimnasia rítmica, Lucha, Wushu Kungfu y Boccia; en sede country se disputarán Natación artística y Polo acuático.

Club Universitario: Esgrima.

Jockey Club: Golf, Ecuestre, Para Ecuestre y Pentatlón moderno.

Club Huracán: Pelota.

Club Náutico Sportivo Avellaneda: vóleibol.

Pueyrredón Squash: Squash.

Museo de la Ciudad: Ajedrez.

En la ciudad de Santa Fe, en tanto, se desarrollarán seis disciplinas: Remo y Para Remo, Canotaje y Para Canotaje en la Laguna Setúbal, con el emblemático puente colgante como escenario de fondo. Mientras que Triatlón y Para Triatlón tendrán como paisaje la Laguna Setúbal y la Costanera.

En tanto, Rafaela recibirá cinco especialidades. Ciclismo Ruta y Para Ciclismo Ruta se disputarán en la Ruta Nacional 34; Ciclismo Pista y Para Ciclismo Pista se llevarán a cabo en el velódromo Héctor Cassina, mientras que Ciclismo Mountain Bike se realizará en las instalaciones del autódromo local.

81496570 Con un diseño inspirado en el Parque de la Independencia, el pulmón verde de Rosario, las medallas que se entregarán en los Jadar incorporan la hermosa hoja de liquidámbar. Dichas preseas son inclusivas. Llevan grabada en sistema braille la leyenda ‘Rosario 2025’, permitiendo que las personas con discapacidad visual puedan identificar el evento al que pertenecen.

El Fan Fest

Más allá de los deportes, durante toda la competencia, habrá un corredor abierto al público sobre bulevar Oroño, el Fan Fest, que será el epicentro de la celebración, un punto de encuentro con actividades para todas las edades y además el centro principal de premiación a lo más destacado de los Jadar.

El mismo tendrá dos accesos principales: uno por Dante Alighieri y otro por 27 de Febrero, este último especialmente diseñado para facilitar el ingreso a través del programa de Visitas Guiadas dirigido a escuelas, colegios y clubes locales y de la región. La entrada al Fan Fest será gratuita desde las 8 hasta las 20.

En ese espacio habrá espacios predeportivos en las que las distintas asociaciones, federaciones y/o uniones, exhibirán sus disciplinas en plena calle.

Los congresos

Entre este martes y el sábado 13, paralelamente al desarrollo de los Jadar, habrá capacitaciones con las presencias de destacados expositores a nivel nacional. Esta actividad se desarrollará en el Auditorio del Club Provincial (Bv. 27 de Febrero 2672) durante cinco jornadas, con paneles y exposiciones a cargo de referentes nacionales, entre ellos la campeona olímpica de judo Paula Pareto, el ex taekwondista y campeón olímpico Sebastián Crismanich, la ex Leona y olímpica Rocío Sánchez Moccia, la tenista y olímpica rosarina Nadia Podoroska, la destacada dirigente Silvia Beatriz Dalotto-Marcó del Comité Olímpico Argentino y Carlos Alberto Marino, también del Comité Olímpico Argentino.

Día 1: Competencias, horarios y lugares

El ajedrez se jugará en el Museo de la Ciudad. Los horarios son de 10 a 13.30 y de 14.30 a 19. A su vez, el Bádminton se desarrollará en las instalaciones que tiene Rosario Central en la sede del Cruce Alberdi. La cita será de 11 a 14. En tanto, la Gimnasia artística desplegará toda su impronta en el estadio Salvador Bonilla del Club Provincial, de 10 a 14.

El Patinaje artístico se presentará en el patinódromo municipal de 13.30 a 16.30, mientras que el Pabellón A del Predio Ferial será testigo privilegiado de un hito histórico: Por primera vez compartirán el mismo escenario el Tenis de Mesa junto al Para Tenis de Mesa. La competencia será de 10 a13 y de 14.30 a 16. El Tiro con Arco será en las instalaciones del Hipódromo, en el Ovalo, de 8 a 13.45 y de 14.30 a 17.

Cabe destacar que el Club Náutico Sportivo Avellaneda albergará la primera jornada de Voleibol, de 10 a 17.30, mientras que el Voleibol Playa será en el Estadio Arena del Predio Ferial de la ExRural, de 9 a 13 y de 14 a 18. Finalmente la Laguna Setúbal (en la capital santafesina) será el escenario de la competencia de Remo y Para Remo, las que tendrán lugar de 8 a 16.30.