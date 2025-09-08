Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Los directivos de la empresa nuevamente no se presentaron en una audiencia convocada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe

El conflicto en la empresa de maquinaria agrícola Vassalli no logra destrabarse. Los directivos de la compañía con sede en Firmat no se presentaron en la audiencia convocada este lunes en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Ante los reiterados desplantes la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un escrito para que la fuerza pública obligue a los directivos a presentarse. Así lo confirmó Diego Romero, Secretario General de UOM seccional Firmat.

La empresa cerró la planta en Firmat desde este lunes 8 al viernes 12 de septiembre. No obstante, los trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo y permanecieron afuera de la planta haciendo guardia, una metodología que prometen seguirá toda la semana.

Desde el gremio metalúrgico se está organizado una movilización en la ciudad de Firmat para este viernes. Habrá un acto frente a la planta de Vassalli con la presencia del secretario general nacional de la UOM, Abel Furlán. Desde el gremio anticiparon que se sumarán 11 seccionales de todo el país.

Nueva convocatoria en Trabajo

El Ministerio de Trabajo con sede en Rosario convocó a una nueva audiencia para el próximo lunes, a las 12 del mediodía.

El jueves de la semana pasada los trabajadores de Vassalli protestaron a la vera de la ruta nacional 33, frente al predio fabril en Firmat, en reclamo pro el pago de la deuda salarial de tres meses que mantiene la patronal. El conflicto se agravó por el intento de despido de cuatro delegados de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Cuatro delegados de los trabajadores se encontraron el miércoles pasado con la prohibición de ingresar a la planta fabril y el inicio de un juicio de desafuero, que es el procedimiento previo al despido de representantes gremiales.

Además, la semana pasada la abogada mediática Florencia Arietto se presentó en la ciudad del sur santafesino para amedrentar a los trabajadores, pero sin éxito. También intentó llevar el conflicto desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe a la secretaría laboral de la Nación.