El Congreso de EEUU publicó una carta que supuestamente Trump le envió a Epstein

La misiva es de contenido sexualmente sugerente y tiene dibujada la silueta de una mujer. El presidente norteamericano niega que sea su firma

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este lunes una carta de contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y presumiblemente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

La carta fue incluida como parte de un álbum de cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, un financiero rico y bien conectado que una vez fue amigo de Trump que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y trafico con docenas de menores de edad.

Trump manifestó que no escribió la carta ni creó el dibujo con las curvas de una mujer que enmarca la carta, y presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo anterior referido al mismo tema.

“Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado publicado en X. “El equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de manera enérgica”.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire "Birthday Card" story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Taylor Budowich, publicó varias fotos en X de la firma de Trump a lo largo de los años y escribió: “No es su firma”.

La publicación del dibujo se produce tras meses en los que Trump enfrentó una creciente presión para una mayor divulgación en el caso de Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, presa desde 2020. Epstein fue acusado de pagar a menores de edad por masajes y luego violarlas, mientras que Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para ser abusadas sexualmente por él.

También vuelve a poner bajo la lupa la amistad de Trump con Epstein, la cual el presidente dijo que terminó hace dos décadas. El mandatario estadounidense dijo recientemente que cortó lazos con Epstein porque “se robó” a mujeres jóvenes que trabajaban para el spa de su resort Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre, quien fue una de las denunciantes más conocidas de tráfico sexual de Epstein y que falleció en abril pasado, presuntamente por suicidio.

El caso contra Epstein se presentó más de una década después de que él secretamente llegara a un acuerdo con los fiscales federales en Florida para deshacerse de acusaciones casi idénticas. Trump había indicado durante la campaña presidencial que buscaría abrir los archivos del gobierno sobre Epstein, pero gran parte de lo que el gobierno publicó hasta ahora ya estaba disponible.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein. Trump negó haber escrito la carta y haber hecho el dibujo: “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, sostuvo.

La carta y los "archivos Epstein"

La misiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de las curvas de una mujer. “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, dice la carta.

La divulgación de la carta se produce en medio de un impulso bipartidista en el Congreso para que se publiquen los llamados archivos de Epstein en medio de años de especulación y teorías de conspiración. Los exhortos para la publicación de los archivos vinieron de varios republicanos, incluido el vicepresidente, JD Vance, antes de que asumiera el cargo.

El Departamento de Justicia en agosto comenzó a entregar archivos de la investigación a Epstein sobre tráfico sexual a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El mes pasado, la comisión emitió un requerimiento al patrimonio de Epstein para obtener documentos. Además del libro de cumpleaños, los legisladores solicitaron el testamento de Epstein, los acuerdos que firmó con los fiscales, sus libros de contactos y sus transacciones financieras e inversiones.