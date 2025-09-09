Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

“Estamos saldando obras pendientes para mejorar el tránsito peatonal en las zonas de mayor fluidez”, dijo el subsecretario de Obras Públicas Juan Manuel Ferrer

El 4 de enero pasado, la gestión del intendente Pablo Javkin lanzó un ambicioso Plan de Veredas que incluyó a más de un centenar de cuadras en los tramos de mayor circulación , mejoras en torno a los centros comerciales y otros 2.300 metros cuadrados de mantenimiento de solados por afuera del centro. En total: la inversión y reparación equivalente a casi 200 cuadras en tan solo 8 meses .

Traducido en cantidad de metros cuadrados fueron casi 78 mil en toda la ciudad. Estas intervenciones abarcan trabajos en la zona céntrica y en los tramos de mayor flujo de circulación, en 125 cuadras completas que comprendieron 52 mil metros cuadrados y 1.500 frentes.

En paralelo, se está ejecutando el Plan de Esfuerzo Compartido, con algunas modificaciones en su modalidad de implementación, que ya alcanzó los 450 frentes y 15.500 metros cuadrados.

Jerarquizar los centros comerciales

En lo que hace a los centros comerciales a cielo abierto, como fueron los casos de Cafferata (desde Santa Fe a Salta), Presidente Perón o Godoy (desde San Nicolás a Avellaneda) y Arijón (desde Oroño a San Martín), los trabajos abarcaron 38 cuadras y 700 frentes de viviendas, equivalentes a 7.700 metros cuadrados.

En el Centro Comercial Cafferata la intervención incluyó baldosas podotáctiles, la ejecución de rampas en esquinas, y canteros verdes. En tanto, se encuentra en ejecución el Centro Comercial Godoy y el Centro Comercial Arijón, donde las obras recién están comenzando. En los tres casos se trabajó con hormigón raspinado, un material resistente y antideslizante, que ofrece una solución más duradera y segura para los peatones.

veredas10

A todo ello hay que agregarle casi 2.400 metros cuadrados de mantenimiento de veredas por afuera de los bulevares, que involucraron a 70 frentes de viviendas en 5 cuadras.

De modo que sumando cada uno de los planes específicos, entre enero y agosto se llevaron adelante reconstrucciones y nuevas veredas en 77.570 metros cuadrados en toda la ciudad, que comprendieron 2.720 frentes y un equivalente a 192 cuadras.

veredas5

En alta circulación

En las zonas de alta circulación se arreglaron 125 cuadras enteras (de esquina a esquina) que representan 1.500 frentes y 52 mil metros cuadrados en el sector céntrico. Entre las obras más destacadas en esa zona se realizó la reconstrucción de veredas en los corredores prioritarios en Santa Fe, San Lorenzo, Dorrego y Maipú.

Para puntualizar sólo algunas intervenciones en esa gran cantidad de cuadras, durante esos meses hubo reparaciones en Montevideo entre Sarmiento y San Martín, San Martín entre Pellegrini y Montevideo, Ayacucho entre 9 de Julio y 3 de Febrero, 3 de Febrero entre Ayacucho y Alem, Rioja entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas, y Juan Manuel de Rosas entre Rioja y Córdoba. También en Buenos Aires entre Rioja y Córdoba, Córdoba entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas, Maipú entre San Lorenzo y Santa Fe, San Martín entre San Lorenzo y Santa Fe, Mitre entre San Lorenzo y Santa Fe, y Entre Ríos entre San Lorenzo y Santa Fe.

veredas11

También, con algunas modificaciones, comenzó el Plan de Esfuerzo Compartido, que comprendió 24 cuadras, 450 frentes y 15.500 metros cuadrados. Bajo esa modalidad, el municipio se hace cargo del 50 % del costo y de la gestión total de la obra, y le brinda al frentista una financiación de 18 cuotas sin interés.

veredas6

El trabajo de las cuadrillas

Para poder afrontar la exigencia que conllevan estas tareas, trabajan de modo diario 25 cuadrillas de forma simultánea, en distintos puntos de la ciudad. Al mismo tiempo, para mejorar la transitabilidad y la accesibilidad, se conformó otro grupo especial de trabajo enfocado en la realización de rampas.

"Las veredas representan una parte muy valiosa del espacio público, porque cumplen un papel de conexión y de integración urbana relevante. Así, buscamos jerarquizar el rol del peatón, que simboliza una de las principales prioridades que promueve la idea de ciudad a la que apuntamos", consideró al ser consultado el propio intendente Javkin.

veredas14

Sobre los objetivos que persiguen estas acciones, el mandatario se encargó de resaltar que “con esta gran cantidad de obras que estamos llevando adelante, sobre todo enfocadas en el sector céntrico y en las zonas de mayor tránsito peatonal, buscamos dar contención y respuestas a los reclamos que nos llegan, ya que es uno de los pedidos más reiterados que nos hacen a diario los vecinos y vecinas”.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, Juan Manuel Ferrer, destacó que “estamos realizando un trabajo de reconstrucción muy intenso en las veredas para poder mejorar la transitabilidad. Y, sobre todo en los tramos de mayor circulación, porque la ciudad debe tener las veredas en condiciones. Continuamos enfocados detrás de esos objetivos”.

“Estamos saldando obras pendientes para mejorar el tránsito peatonal en las zonas de mayor fluidez de personas. Es un plan histórico, un eje de esta gestión de gobierno que estamos llevando adelante”, sintetizó Ferrer.

veredas7

Esfuerzo Compartido

La Municipalidad volvió a lanzar con muy buena repercusión en la ciudadanía un nuevo programa de Esfuerzo Compartido, que se establece directo desde el MuniBot (341 5 440147), sin la necesidad de comprar materiales ni gestionar la obra, con financiación y ahorro.

Entre los frentes ya culminados a través de este plan, con veredas de hormigón, se encuentran Moss al 1000, Río de Janeiro al 1700, Hopkins al 3000, Crespo al 3100, Gorriti al 5600, Francia al 3100, Río de Janeiro al 1700, Harding al 1100, Alemania al 1500 y Bolivia al 900. A estas direcciones se suman Darragueira al 500, Don Bosco al 100, Gálvez al 2300, General Paz al 5500, Rodríguez al 5300, Juan José Paso al 1500, Nicaragua al 700, Pedro Lino Funes al 1200, Casablanca al 700, Goitia al 3700, La Paz al 1900, Maida al 4800, Necochea al 3800, y Vigil al 0 bis.

veredas8

Plan de Veredas

En el Plan de Veredas se encuentra habilitada a través de una nueva normativa la posibilidad de usar una nueva materialidad, de realizar veredas con hormigón raspinado, por fuera del casco céntrico.

Ese material es un 20 por ciento más barato, tres veces más duradero y dos veces más rápido de colocar. Por eso se convirtió en una variante muy válida para los vecinos y vecinas de todos los barrios.

Al mismo tiempo, la Municipalidad se encuentra intimando a los comercios de grandes superficies, a las obras en construcción y a las empresas de servicios, para que reparen las veredas que se rompieron o a recuperar el arreglo que realice el municipio.

veredas19

El Plan también suma el programa Veredas con Propósito, que propone poner en valor los recorridos peatonales demarcados por colores, para unir puntos de interés educativos, administrativos, comerciales y turísticos.

Al mismo tiempo, se implementó una Mesa de Trabajo Única para organizar la planificación de las veredas a través de la creación de un único espacio destinado a coordinar a todas las áreas implicadas.