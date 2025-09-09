Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

La movida local se realiza este martes frente al Centro de justicia Penal, en coincidencia con el Día Mundial de las Falsas Denuncias

Integrantes de las organizaciones que convocan a la marcha contra las falsas denuncias de violencia de genero.

Esta semana, trascendió la noticia de un hombre que estuvo cuatro años preso por una denuncia falsa que lo acusaba de abusar de sus hijas . El hechos se registró en La Plata, y se reveló tras una pericia psicológica a su exmujer, que arrojó que tenía una personalidad de base psicótica, interpretaciones delirantes y episodios alucinatorios.

Este martes 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. En Argentina, la convocatoria central será frente al Congreso Nacional, pero habrá además movilizaciones en 20 ciudades.

En Rosario, un grupo se dará cita a las 11 frente al Centro de Justicia Penal de Sarmiento y Virasoro. Son integrantes de entidades como "Abuelas de Infancias compartidas" y "Frente de mujeres contra las falsas denuncias“.

"Las falsas denuncias destruyen vidas, familias e inocencias, y son una herida profunda a la verdadera justicia. No es una cuestión de género sino de igualdad ante la ley", planteó Alejandra Santa María, referente de la convocatoria.

El caso de La Plata y un proyecto

En el caso de La Plata, Ezequiel Ríos, de 45 años, estuvo más de cuatro años preso acusado de abusar de sus hijas, pero un tribunal de La Plata lo absolvió porque la fiscalía desistió de acusarlo por falta de pruebas. Pericias revelaron que su expareja manipuló a las nenas y un examen médico no halló rastros de abuso.

La denuncia se inició en 2019, en medio de la separación con su expareja Roxana Jaime (44). Ríos fue detenido en 2021 y recién ahora recuperó la libertad. El hombre expresó que ahora retomará su taller mecánico y recompondrá el vínculo con sus hijas, que viven con su madre en Santiago del Estero.

>> Leer más. Reflotan un proyecto contra las denuncias falsas de violencia de género y abuso

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada reflotó hace algún tiempo un proyecto de su autoría que propone modificaciones en el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor. La iniciativa propone aumentar las penas a quien "denunciare falsamente un delito", como violencia de género y abuso, ante las autoridades.