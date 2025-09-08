Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

La directora del establecimiento del barrio Toba confirmó que también se quedaron sin agua por el robo de cables

Alrededor de 300 estudiantes de la zona sudoeste se quedaron sin clases este lunes tras una denuncia de vandalismo en la escuela . La institución sufrió un corte de luz por la acción de delincuentes que destrozaron varias aulas y se robaron algunos elementos durante el fin de semana.

La directora del establecimiento, Gabriela , le confirmó a LT8 que un grupo de ladrones ingresaron el último sábado en Cura Brochero al 4400 y huyeron sin ser identificados. Además de la pérdida de distintos artefactos, una parte del centro educativo perdió la conexión eléctrica y esto impidió las actividades habituales del inicio de la jornada.

Dada la situación este lunes a la mañana, las autoridades de la Escuela Intercultural Bilingüe 1380 Roberto Fontanarrosa optaron por la suspensión de las clases del turno mañana . A primera hora esperaban resolver el problema de la luz para retomar el trabajo en las aulas durante la tarde, pero todo dependía del tiempo de las reparaciones.

" Suponemos que han cortado cables el sábado a la noche o a la madrugada . En la oscuridad dejaron todo un sector de la escuela sin luz", explicó Gabriela en cuanto a lo ocurrido el último fin de semana. Los docentes se enteraron más tarde porque una familia de la zona advirtió que los salones estaban abiertos y se encargó de comunicarse con referentes de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1965015467648766380&partner=&hide_thread=false #ElPrimero l @maxiklan en la escuela Roberto Fontanarrosa Nº 1380 (Cura Brochero 4400), que sufrió un robo durante este fin de semana. Gabriela, su directora "El sábado cortaron los cables y vandalizaron 4 aulas: estufas, cables, rompieron puertas. Esta mañana no daremos clases" pic.twitter.com/TN58YPVK24 — LT8 am830 (@LT8am830) September 8, 2025

De acuerdo al relato de la directora, los ladrones ingresaron después de romper las conexiones eléctricas de un sector del inmueble. Al respecto, precisó: "En ese momento entraron y vandalizaron cuatro aulas. Se llevaron ventiladores y estufas".

Los docentes de la escuela bilingüe arrancaron la semana con un panorama inviable para dictar clases. El cableado de algunas salas había quedado tirado y en otros sectores encontraron puertas rotas.

Escuela Fontanarrosa 2 La Escuela Intercultural Bilingüe 1380 Roberto Fontanarrosa sufrió daños importantes Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los destrozos y el desorden general no pasaron inadvertidos en el barrio. "La escuela es muy abierta, tiene rejas en todo el perímetro. Si el que pasa ve algo raro, generalmente nos avisa", apuntó la directora.

Cables pelados y tanques vacíos

Tras la denuncia a través del 911, las autoridades de la escuela hicieron un relevamiento que arrojó resultados negativos. Por un lado, parte del establecimiento estaba sin luz, ya que muchos cables quedaron pelados y expuestos. Además, señalaron que el centro educativo tampoco tenía agua porque no podían cargar los tanques con las bombas eléctricas.

"Si lo resuelven durante la mañana, a la tarde habrá clases", anticipó Gabriela mientras esperaban las reparaciones. La escuela primaria posee una comunidad de 600 estudiantes y la mitad de ellos no arrancar la semana normalmente por los daños y robos.