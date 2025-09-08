La Capital | Ovación | Messi

Lionel Scaloni, contundente: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

El entrenador de la selección argentina habló en conferencia de prensa en la previa al partido de este martes ante Ecuador. "Es una buena prueba para nosotros", agregó

8 de septiembre 2025 · 10:25hs
Lionel Scaloni y Lionel Messi. El Diez no estará ante Ecuador en el cierre de Eliminatorias.

Lionel Scaloni y Lionel Messi. El Diez no estará ante Ecuador en el cierre de Eliminatorias.

"No hablé con Messi sobre el próximo Mundial". Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, se expresó de esta manera durante la conferencia de prensa de este lunes en la previa al enfrentamiento con Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas 2026. Y de esta forma quedará latente y a la espera del paso del tiempo sobre lo que hará el capitán Albiceleste en el próximo Mundial, el que sería el sexto para su extensa carrera.

El entrenador de Pujato habló con los medios en la antesala al choque con Ecuador este martes, a las 20, y sin la presencia de Messi, en un encuentro para cumplir. "Jugamos contra una selección que hace tiempo hace las cosas bien. Es una buena prueba para nosotros. Seguramente hagamos algún cambio más, aparte de los obligados por Leo (Messi) y el Cuti (Romero)", expresó el DT que adelantó que Lautaro Martínez entraría por la Pulga. "Después veremos el esquema".

"El porcentaje de la lista hoy no lo tengo claro, todavía estamos lejos. Pueden pasar muchas cosas, pero tenemos una base, no saldrá mucho de ahí. Cuando nos digan cuantos jugadores irán al Mundial tomaremos decisiones", afirmó el conductor del seleccionado argentino.

Y afirmó: “Tenemos una base para el Mundial, ya todos lo saben. No saldrá mucho de ahí”.

En cuanto a dirigir el partido inaugural del Mundial 2030, Scaloni opinó: "Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar en más allá, no corresponde. Estamos enfocados en el partido de mañana (martes), los amistosos y los que quedan por venir. Ahora estoy bien y veremos que pasa".

