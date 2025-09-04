La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

La generación pos-Messi que se viene cuenta con el ascendente Thiago Almada y la renovación de Franco Mastantuono, que fue por primera vez titular. Lo Celso, suplente

A la par que son los últimos capítulos en la selección argentina del mejor jugador del mundo, hay una camada que viene empujando y pide pista para la próxima Copa del Mundo. Uno de ellos es Franco Mastantuono , que tuvo su debut de titula ante Venezuela. El otro es Thiago Almada , que si bien se consagró en Qatar, apenas jugó y ahora parece número puesto.

El que fue suplente y no entró fue el rosarino Giovani Lo Celso , uno de los que de alguna manera fue perdiendo terreno ante estas apariciones y pelea por jugar su Copa del Mundo, algo que no pudo hacer por lesión en 2022.

Mastantuono tuvo su debut de visitante en el triunfo sobre Chile 1 a 0 en Santiago, ingresando a los 84’ por Almada. Después fue suplente y no entró ante Colombia. Y en la noche de este jueves le tocó el turno de estar desde el vamos y por cierto lo hizo muy bien.

El ahora jugador de Real Madrid se juntó con Messi y menos con Almada, con quienes formó el tridente de ataque. Dejó el campo a los 63’ por Nico González.

Mientras que Almada, que asistió a Messi en el segundo gol de Leo, cada vez se asienta más y jugó hasta los 81’, cuando lo sustituyó Nicolás Paz, otro que pide pista. Ahí mismo entró Giuliano Simeone en lugar de Nahuel Molina, otro que suma boletos para el Mundial.

No estuvieron Enzo Fernández (2 fechas de suspensión) y Alexis Mac Allister (llegó muy sobre la hora y fue al banco), los que tienen hasta ahora el puesto, pero sin dudas que el recambio se prepara de la mejor manera en posiciones clave y por eso Gio Lo Celso deberá luchar mucho para ir a la Copa del Mundo. En eso, Lionel Scaloni no regala nada a nadie.