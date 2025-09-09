La Capital | La Ciudad | Estación Fluvial

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Once empresas se presentaron a la licitación para realizar las obras que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días.

9 de septiembre 2025 · 06:05hs
Las obras de la Estación Fluvial se desarrollarán a lo largo de 150 metros

Las obras de la Estación Fluvial se desarrollarán a lo largo de 150 metros, detrás del edificio principal.

La recuperación de los muelles de la Estación Fluvial permitirá ampliar el atractivo turístico de Rosario “para que comiencen a llegar cruceros y la ciudad tenga conectividad fluvial con proyección comercial y turística”, según destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en el acto de apertura de sobres de la licitación de las obras para reparar las instalaciones portuarias que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos.

El edificio de la terminal fluvial fue el escenario donde este lunes se conocieron las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso de precios para recuperar el paseo público que se extiende sobre la ribera del Paraná, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

En total, fueron once las firmas que participaron de la licitación. Todas presentaron presupuestos por debajo de la cotización oficial. Ingeniería y Pilotes Srl cotizó los trabajos en $ 3.222.216.146,40; Edeca S.A. los valuó en $ 3.096.972.181,55; Dyscon S.A., $ 3.770.213.164,87; MN Ingeniería y Soluciones S.A., $ 3.196.089.089,62; Construcciones Tres S.R.L., $ 3.382.621.035,82; Zetatec S.A., $ 2.956.098.364,80; Pose S.A., 3.490.613.784,56; Emico S.A., $ 3.400.000.032; Izuco S.A., $3.456.788.910; Dinale S.A., 3.000.000.000 y Juan M. Lavigne S.A., $ 3.903.173.070.

Los trabajos consisten en reacondicionar el frente de atraque de la Terminal Fluvial de Rosario, a lo largo de unos 150 metros detrás del edificio principal, donde también funcionan los salones de eventos. En ese sector se construirá una nueva explanada, con áreas verdes y renovado mobiliario que permitirán la realización de actividades al aire libre.

La superficie a intervenir será de unos 1.840 metros cuadrados en la zona de muelles. Los trabajos permitirán superar los constantes socavones que aparecían en la zona, producto de las sucesivas bajadas y crecidas del Paraná, y garantizar las condiciones de seguridad estructural de las instalaciones.

Una inversión histórica

La vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, encabezó la apertura de sobres de la licitación para la recuperación de los muelles. La funcionaria destacó la importancia de los trabajos a los que calificó de históricos. “Pasaron 70 años desde la última obra que se hizo en la Terminal Fluvial”, recordó.

Y provechó para volver a reclamar por la falta de inversiones en infraestructura del gobierno nacional. “Se siente cada día más la falta de inversión en obra pública por parte de la Nación; en Santa Fe demostramos que ordenamos las cuentas, tenemos equilibrio fiscal y al mismo tiempo inversión”, destacó.

>>Leer más: Obras en La Fluvial: reconstruirán el muelle de pasajeros para potenciar la conectividad

El proyecto forma parte de un proceso de transformación de la infraestructura portuaria y turística de Rosario, con inversiones que apuntan al desarrollo productivo, la conectividad y la sostenibilidad, según se presentó desde la provincia. La vicegobernadora explicó que los trabajos permitirán recomponer el muelle y ponerlo en condiciones, con una estructura de base que no se verá a simple vista, pero sí con mejoras visibles en el paseo, como luminarias led, bancos de hormigón, pavimento con adoquines intertrabados y nuevos espacios verdes.

La intervención forma parte de una política integral de fortalecimiento de la infraestructura portuaria y de impulso a nuevas formas de conectividad sostenible. La renovación del muelle permitirá recuperar el vínculo fluvial de la ciudad con otras localidades ribereñas, favoreciendo tanto al turismo como al desarrollo regional.

Las obras permitirán ampliar los servicios actuales, como el cruce de pasajeros a las islas. Según cifras oficiales, solo entre octubre y marzo pasaron por la terminal más de 30.000 personas.

Más atractivos turísticos

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, destacó además que los trabajos permitirán “recuperar la Fluvial para que comiencen a llegar cruceros y Rosario tenga conectividad fluvial con proyección comercial y turística”.

La Estación Fluvial de Rosario es la única terminal de pasajeros por vía fluvial de la provincia. Integrada al Parque Nacional a la Bandera y próxima al casco histórico, ha sido históricamente un punto clave del vínculo de la ciudad con el río.

>>Leer más: Crece el interés por concretar cruceros entre Rosario y Montevideo

Los proyectos para la llegada de cruceros fluviales a la estación tienen su historia. A comienzos de 2012, la ciudad recibió su primer crucero turístico. Un barco cinco estrellas, bautizado Deutschland, en el que viajaban 312 pasajeros, la mayoría de origen alemán, que llegaron a jugar al golf en el country Kentucky, cruzar el Paraná para pasar el día en una estancia en Victoria o realizar un city tour por la ciudad.

Tres años después, un grupo de empresarios relacionados con negocios fluviales propusieron una travesía con escalas hasta Asunción (Paraguay) y hasta Montevideo (Uruguay), aguas abajo, y encabezaron reuniones con la Secretaría de Transporte de la Nación, con vistas a solicitar permisos y habilitaciones.

>>Leer más: Toma fuerza el proyecto de unir con un crucero Rosario y Uruguay

La propuesta de convertir a la ciudad en uno de los puntos de un crucero fluvial y sumar servicios en forma regular volvió a dar que hablar en los últimos dos años, sobre todo de la posibilidad concretar un crucero turístico entre Rosario, Montevideo, Colonia, Piriápolis y Buenos Aires. Es más, desde el Enapro, con la colaboración de Prefectura Naval y la Armada Argentina, se realizaron estudios que constataron que las vías navegables están aptas para viajes seguros para transporte de pasajeros.

La recuperación de los muelles permitirá avanzar en estas iniciativas.

Noticias relacionadas
Las cafeterías son unas 100 en toda la ciudad y tienen como denominador común ser emprendimientos familiares que tienen empleadas personas jóvenes.

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Los almaceneros advierten que los tickets son cada vez más chicos por la merma del poder adquisitivo de los clientes, incluso en el macrocentro. 

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Los juegos Jadar se desarrollarán entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

La rosarina Avril Guzmán se trae una medalla de bronce de Brasil.

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Lo último

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Goleada plácida del peronismo

Goleada plácida del peronismo

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Once empresas se presentaron a la licitación para realizar las obras que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días.

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Por Pablo Mihal
Ovación

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Ovación
Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Por Pablo Mihal
Ovación

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

Policiales
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

La Ciudad
Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein
Información General

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo
Zoom

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía
La Ciudad

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo
La Ciudad

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Zoom

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, sostuvo Esteban Paulón
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", sostuvo Esteban Paulón

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
POLICIALES

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3 %
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3 %"