Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado

El siniestro se produjo en La Gallega de Mendoza y Donado. Los daños materiales en el comercio fueron importantes

9 de septiembre 2025 · 11:12hs
Solo daños materiales. Una camioneta chocó contra el frente del supermercado La Gallega. No hubo heridos. 

Solo daños materiales. Una camioneta chocó contra el frente del supermercado La Gallega. No hubo heridos. 

El supermercado La Gallega ubicado en Mendoza y Donado, en la zona oeste de Rosario, terminó con parte de su frente dañado por el insólito choque de una camioneta. Según las primeras informaciones, la conductora del vehículo habría realizado una mala maniobra al pretender estacionar en una de las dársenas del garaje y perdió el control del vehículo, que terminó impactando y rompiendo parte de las paredes del comercio.

El choque de la Ford Ranger afectó un sector a muy pocos metros del ingreso principal al establecimiento. Los daños materiales en el comercio fueron importantes. De hecho, desde el exterior se podía ver uno de los pasillos internos del súper y los vidrios de las ventanas superiores se rompieron por el cimbronazo.

La versión preliminar que trascendió para explicar lo ocurrido indicaba que el vehículo se habría movido solo porque había quedado con la caja automática activada cuando su conductora creyó que estaba en punto neutro. Eso sucedió durante una maniobra de estacionamiento.

La conductora de la pick up, al intentar ubicarse en una de las parcelas del estacionamiento al aire libre, perdió el control y “se le fue” la camioneta hacia adelante. Ni la conductora ni transeúntes ni clientes o empleados del supermercado resultaron heridos; sólo hubo daños materiales.

Un comerciante que tiene su negocio a pocos metros de La Gallega le contó a El Tres TV, en base a versiones aportadas por otros vecinos porque no fue testigo directo, que "al parecer la camioneta estaba equipada con caja automática y el vehículo siguió para adelante cuando estacionando. Le pegó a la pared como venía. Gracias a Dios no hubo heridos. Era muy temprano cuando ocurrió. El supermercado recién abría al público y había poca circulación de gente. La mujer estaba bien, pero medio alterada por los nervios. Creo que la atendió una ambulancia pero no la trasladaron".

