Una obra multidisciplinaria inspirada en la obra de Julio Cortázar llega a la Alianza Francesa

”3, 2, 1... ¡El Azar Corta!" fusiona danza, teatro, artes plásticas y música, a partir de la obra del famoso escritor argentino

9 de septiembre 2025 · 11:21hs
La obra "3

La obra ”3, 2, 1... ¡El Azar Corta!" se podrá ver los días 19 y 20 de septiembre en la Alianza Francesa

Tres poemas, dos relatos y una novela son el tablero donde jugar al compás de las escenas. La obra ”3, 2, 1... ¡El Azar Corta!" transcurre entre Argentina y Francia, entre la danza, el teatro, las artes plásticas y la música, y en el vaivén del azar y del juego, como dos temáticas que atraviesan los escritos de Julio Cortázar.

La obra de Paula Percivalle, con la participación especial de Jorge Molina, se podrá ver los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre, con funciones a las 20 y a las 21.30, en la Alianza Francesa (San Luis 846).

”3, 2, 1... ¡El Azar Corta!" sumerge al público en un torbellino de historias que demuestran que el azar no es una casualidad. La obra conecta poemas, relatos y una novela de forma inesperada, revelando cómo cada decisión, cada encuentro, está unido por un hilo invisible.

Se trata de un proyecto artístico-cultural que, bajo la visión de su creadora, busca fusionar las disciplinas de la danza, el teatro, la pintura, la escultura, la magia y la música. Este espectáculo multidisciplinario se inspira en la obra del escritor argentino Julio Cortázar y propone una experiencia interactiva que trasciende los límites del arte convencional.

Una obra como puente cultural

”3, 2, 1... ¡El Azar Corta!" propone un juego interactivo donde los espectadores son más que simples observadores, son co-creadores en cada escenario. A través de este formato innovador, los asistentes serán invitados a interactuar físicamente, llevando a cabo un diálogo dinámico y enriquecedor con los artistas en tiempo real.

La obra se erige como un puente cultural entre Latinoamérica y Europa, fomentando el entendimiento y la conexión entre ambos continentes. En tiempos donde la diversidad y la inclusión son fundamentales, esta iniciativa también incluye la promoción de la lectura, alentando a las nuevas generaciones a acercarse a la rica herencia literaria de Cortázar.

”3, 2, 1... ¡El Azar Corta!" cuenta con idea original y dirección de Paula Percivalle, dirección teatral de Tania Scaglione, pintura y escenografía de Jorge Molina, música original de Joel Tortul, y música en vivo de An Maeyaert. Los intérpretes son Bárbara Scarparo, Sofía Pichetto, Maricel Villafañe, Ignacio Sorrequieta, Guillermo Acosta y Ever Lisandro Tolarovic.

