La Sinfónica de Rosario dará un concierto didáctico gratuito para toda la familia

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe y dirigida por el Maestro Javier Mas, realizará su concierto Didáctico Familiar, enmarcado en el ciclo de Conciertos Didácticos de la Temporada 2025. Se trata de una propuesta para toda la familia, que busca acercar a nuevas generaciones a la música.

Tendrá lugar el viernes 12 de septiembre, a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223). Las entradas son gratuitas y podrán retirarse desde el miércoles 10.

“Dentro de la programación anual de la Orquesta, los conciertos didácticos ocupan un lugar fundamental. No sólo representan un puente directo con la comunidad, sino que también abren la posibilidad de acercar la música a nuevos públicos que encuentran en estas experiencias una forma de enriquecer su formación, descubrir nuevas expresiones artísticas y despertar inquietudes que los motiven a crecer y a contribuir en la construcción de una sociedad mejor”, aseguró el maestro Javier Más.

Un programa ideal para toda la familia

Sobre el programa elegido para este concierto, se interpretará, de Serguei Prokofiev, la Marcha de El amor por tres naranjas (Fragmento de la ópera homónima compuesta en 1921).

En esta oportunidad participan los chicos y chicas de las Orquestas Infanto-Juveniles, inscriptos en el programa Jóvenes Directores 2025. Son 20 jóvenes de Rosario, Las Parejas, Granadero Baigorria, Funes y San Lorenzo, quienes recibieron clases de dirección a cargo de Javier Mas y de Agustín Tamagno durante junio, julio y agosto. Su formación culmina con la experiencia de dirigir por primera vez a la orquesta dentro del ciclo de Conciertos Didácticos, destinado a estudiantes de 7º grado de escuelas primarias y 1º año de secundarias, realizado entre el 3 y el 12 de septiembre en el Teatro El Círculo.

Completará el programa, también de Prokofiev, “Pedro y el lobo, Op. 67”, obra compuesta en 1936 por encargo del Teatro Central Infantil de Moscú.



“‘Pedro y el lobo’ se ha convertido en una de las creaciones más emblemáticas de Serguei Prokofiev y en un clásico universal del repertorio sinfónico. Concebida con un propósito didáctico, la obra busca acercar a los niños al mundo de la orquesta, demostrando cómo la música puede caracterizar personajes y narrar una historia sin necesidad de imágenes. La genialidad de Prokofiev radica en la simplicidad y eficacia de su lenguaje: cada protagonista tiene asignado un instrumento y un tema musical único, perfectamente reconocible y cargado de personalidad”, adelantó Mas.

“El compositor logra una obra que es a la vez cuento infantil, lección de orquestación y pieza de concierto de indiscutible valor artístico. Esa capacidad de combinar entretenimiento, pedagogía y excelencia musical explica por qué 'Pedro y el lobo' sigue cautivando, generación tras generación, a públicos de todas las edades”, agregó.

Por su parte, Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura, se refirió a los conciertos didácticos como una apertura iniciática hacia un nuevo universo musical: “Asistir por primera vez a un teatro, ser protagonistas del concierto de una orquesta sinfónica, percibir que los sonidos nos conmueven y nos sorprenden, descubrir instrumentos y sonoridades que ni siquiera imaginábamos y verlos combinarse en armonía puede ser una experiencia tan irrepetible como transformadora. Para las niñas, niños y adultos, que son mucho más que testigos o espectadores de estas experiencias musicales didácticas, uno de estos conciertos puede significar mucho más que una actividad curricular distinta, puede ser el descubrimiento de la magia que la música y el arte le imprimen a nuestras vidas”.