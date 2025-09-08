Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

El candidato bonaerense de La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko reconoció los problemas del programa económico: "El día 15 para ella es fin de mes".

El candidato de Javier Milei en la Tercera sección electoral reconoció que los problemas de la economía llevaron a la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el Gordo Dan le salió al cruce.

"Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes", admitió de manera brutal el excomisario Maximiliano Bondarenko, ahora diputado electo.

"Para ella el día 15 es fin de mes", agregó Bondarenko en CNN Radio. "Yo digo la verdad", insistió.

"Javier Milei cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo sigue bancando. Evidentemente, otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar", dijo Bondarenko.

"Nos estamos equivocando en algo. El que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no es la política. Tenemos que aprender a escuchar", completó.

Las declaraciones de Bondarenko provocaron una rápida reacción del Gordo Dan (el influencer que mantiene vínculos cercanos con el círculo de Milei y es parte de la estrategia comunicacional presidencial), que le salió al cruce por X. "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN", se enojó.