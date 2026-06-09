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Básquet: el U11 masculino dejó bien parada a la Rosarina en el Interasociaciones

La categoría Mini de la Asociación Rosarina fue subcampeona en este torneo y además mostró un gran comportamiento y respeto.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

9 de junio 2026 · 18:01hs
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El básquet de la rosarina estuvo muy bien representado en San Vicente.

El básquet de la rosarina estuvo muy bien representado en San Vicente.

La Asociación Rosarina participó del Campeonato Provincial Interasociaciones U11 Masculino de básquet, que se llevó a cabo del 5 al 7 de junio en las ciudades de San Vicente y Sastre. Los chicos lograron el segundo lugar y mostraron un gran respeto.

El certamen fue organizado por la Asociación Civil del Oeste Santafesino y fiscalizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.

El seleccionado rosarino integró la Zona A junto a los representativos de las asociaciones Noroeste Santafesino, Rafaelina y Venadense. Todos los encuentros del grupo se desarrollaron en las instalaciones del Club Brown de San Vicente.

Estreno del U11 de la Rosarina de Básquet

El debut de la U11 fue el viernes 5 con una categórica victoria ante la Venadense por 129 a 37. El goleador del equipo fue Facundo Beduino con 20 puntos, seguido por Joaquín Martínez (16), Dante Amaranti (16), Emanuel Boccia (15), Augusto Samiter (14) y Lucca Massari (12). También anotaron Felipe García (8), Juan Bautista Pardo (8), Gianluca Foradori (8), Lautaro García (6) y Pedro Guisto (6).

>>> Leer más: Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Otros dos triunfos contundentes

El pasaje a la semifinal se consiguió el sábado 6 con otros dos triunfos inapelables. Sobre el mediodía doblegó a la Rafaelina por 117 a 65. El goleo de los chicos rosarinos estuvo compuesto por: Facundo Beduino (17 puntos), Gianluca Foradori (16), Lucca Massari (14), Joaquín Martínez (13), Emanuel Boccia (12), Augusto Samiter (11), Tomás Bisca (10), Dante Amaranti (7), Felipe García (7), Juan Bautista Pardo (5), Lautaro García (3) y Pedro Guisto (2).

Y a la tarde superó a Noreste Santafesino por 118 a 62 con estas anotaciones: Joaquín Martínez (21), Lucca Massari (15), Emanuel Boccia (13), Gianluca Foradori (10), Lautaro García (9), Juan Bautista Pardo (8), Dante Amaranti (8), Augusto Samiter (8), Facundo Beduino (7), Tomás Bisca (6), Ulises Caresani (6), Renzo Carozzo (5), Felipe García (2).

La semifinal fue dramática

En la semifinal que se jugó el domingo 7 por la mañana, los chicos de la Rosarina ganaron por 87 a 86 a Oeste Santafesino en un emotivo partido. Dante Amaranti (17) y Emanuel Boccia (15) lideraron el goleo de los chicos dirigidos por Tomás Pelliza y Leonel Dinolfo. Además, convirtieron: Joaquín Martínez 11, Lautaro García 11, Gianluca Foradori (9), Lucca Massari (9), Facundo Beduino (7), Felipe García (3), Augusto Samiter (3) y Tomás Bisca (2).

Derrota digna en la final

En el cotejo decisivo, la U11 de la Rosarina no se guardó nada y fue derrotada por 97 a 79 en la final contra Santa Fe, que se jugó en la cancha de Brown de San Vicente. Luca Massari (16), Joaquín Martínez (14), Facundo Beduino (13), Emanuel Boccia (9), Lautaro García (7), Dante Amaranti (6), Augusto Saimiter (6), Felipe García (4) y Gianluca Foradori (4) fueron los goleadores de la ARoB.

La delegación completa

El U11 masculino, que además se destacó por el gran comportamiento y respeto que manifestaron estos chicos estuvo compuesto por: Dante Amaranti (Temperley), Tomás Bisca (Red Star de San Lorenzo), Facundo Beduino (Universitario), Emanuel Boccia (Provincial), Ulises Caresani (Newell’s), Renzo Carozzo (Alumni de Casilda), Gianluca Foradori (Sportsmen Unidos), Felipe García (Regatas de San Nicolás) Lautaro García (Náutico Sportivo Avellaneda), Pedro Guisto (Provincial), Joaquín Martínez (Regatas de San Nicolás), Lucca Massari (Club Atlético Olegario Víctor Andrade), Juan Bautista Pardo (Club Atlético Olegario Víctor Andrade), Augusto Samiter (El Tala) Simón Servieres Zecchín (San Telmo de Funes) y Gino Vallejos (Club Atlético Olegario Víctor Andrade).

El cuerpo técnico estuvo integrado por Tomás Pelliza (director técnico), Leonel Dinolfo (ayudante técnico), Pedro Bravo (preparador físico) y Marcelo Quinteros (jefe de la delegación).

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