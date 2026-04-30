Pablo Comas celebra 10 años de su disco "Días de fuerza" con un show histórico El músico rosarino hará una presentación especial este jueves 30 en Sala Lavardén, con entrada libre y gratuita 30 de abril 2026 · 13:37hs

Pablo Comas dará un show gratuito para celebrar los diez años de su disco "Días de fuerza", lanzado con Alucinaria

Pablo Comas celebra a lo grande el décimo aniversario de “Días de fuerza”, un álbum que marcó una época de la escena independiente rosarina. Con una puesta en escena ambiciosa y una formación de lujo, el show será este jueves 30, a las 21, en Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Entrada libre y gratuita.

“Días de fuerza” nació hace diez años bajo el sello de Alucinaria, la banda que Comas lideró y para la cual volcó su visión como autor y productor de todos los temas. Una década después de aquel lanzamiento, el músico decide revisitar esta obra que consolidó su identidad como compositor.

En esta etapa solista, Comas llega a la Lavardén respaldado por una banda conformada por: Dani Pérez (bajo), Fabricio Silvestri (guitarra), Luciano Tourfini (teclados) y Julián Rivero (batería). Juntos, han dotado a las canciones de nuevos matices y una potencia contemporánea.

Sin embargo, tratándose de un aniversario tan especial, la noche promete ir más allá de una simple revisión. La presentación está concebida como una celebración del camino recorrido, dejando la puerta abierta a invitados fundamentales y reencuentros sobre el escenario que conectarán el presente de Comas con la génesis de aquellas canciones.