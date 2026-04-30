Se fue el histórico secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe

El secretario General Eduardo Bordas dejó su cargo tal como había avisado en noviembre. Un peso fuerte que se suma al proceso de renovación del máximo tribunal

Eduardo Bordas se irá de su cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe.

El secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe , Eduardo Bordas, se retiró del Poder Judicial luego de una larga carrera que lo tuvo como una de los funcionarios con más poder en los últimos 30 años. De ese modo, se suma al proceso de renovación en el máximo tribunal.

Bordas, de 69 años, inicia su proceso de jubilación tal como había adelantado en noviembre pasado. Pese a no ser ministro, su salida es una señal fuerte ya que desde hace tres décadas está en la gestión y la administración de recursos .

En 1991 desembarcó en la secretaría de Gobierno de la Corte. Hacia fines de esa década, una acordada del máximo tribunal le dio facultades para el control administrativo.

Con todo eso, su reemplazo es toda una incógnita y genera expectativas , aunque ya hubo algunas ideas de reestructuración. La salida va en consonancia con el recambio que pide el Ejecutivo provincial para el máximo tribunal y que ya tuvo la partida de tres ministros.

corte santa fe La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Foto: Archivo / La Capital.

Los cambios en la Corte Suprema

En febrero de 2025, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa había aprobado los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.

Baclini, Weder y Zabalza irrumpieron en escena para reemplazar a Mario Netri —quien se alejó en diciembre de 2024 del máximo tribunal— y a María Angélica Gastaldi (dejó el cargo a comienzos de abril) y ocupar la poltrona creada por la reforma judicial sancionada a fines de 2024, que amplió de seis a siete los integrantes de la Corte Suprema.

En tanto, la Legislatura de Santa Fe aprobó el 26 de febrero de 2026 los pliegos de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel como nuevos ministros de la Corte Suprema provincial.

Propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro, reemplazarán a magistrados mayores de 75 años (Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler) para renovar el máximo tribunal.

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Si bien la decisión de la Casa Gris de fogonear la renovación del alto tribunal generó, en principio, una tensión interpoderes, la administración de Unidos apostó a una salida por las buenas de los magistrados que superan el límite de 75 años.