"La quita de puntos nos da bronca a todos los ñulistas". Así se expresó ayer Juan Manuel Llop cuando fue consultado por Ovación sobre el duro castigo que recibió Newell's de parte del tribunal de disciplina de la AFA (descuento de tres unidades cuando finalice el torneo). El Chocho prefirió no abundar en una situación legal que lo excede y por eso sólo se limitó a responder un par de preguntas puntuales sobre la pena que recayó en el club del Parque. Así la charla comenzó a girar en torno a la pelota y a lo estrictamente futbolístico, donde sin dudas que el gran triunfo ante River significó un espaldarazo impresionante para encarar la recta final del año. "Esta semana pensamos exclusivamente en Racing porque nos jugamos puntos muy importantes, después planificaremos el clásico", aseguró el entrenador rojinegro.

¿Qué opinas de la quita de puntos?

Es un tema que están manejando los dirigentes. Prefiero no opinar de esta situación porque me excede. Si es que nos llegan a sacar los puntos será al final de la temporada y habrá que tratar de recuperarlos ganando partidos.

Más allá de que no estás al tanto de los motivos de la sanción, ¿te genera bronca que le quiten lo que sumaron legítimamente dentro de la cancha?

Repito. Desconozco los motivos de la sanción. No es un tema futbolístico. Seguro que la situación nos da bronca a todos los ñulistas.

Entonces, hablemos de fútbol. ¿Cómo fue el después de la gran victoria que consiguieron ante River?

La verdad es que muy contentos por lo que pasó el domingo, pero ya comenzando a pensar en Racing. Los jugadores se merecían el triunfo ante River y más allá de la forma en que se dio, que fue revirtiendo el resultado con carácter. Esto genera mayor confianza y mejora el microclima semanal. Sobre todo te sirve para creer que se puede jugar de la manera en que lo hicimos, que fue manejando bien la pelota, y que así se le puede ganar a un rival como River. La verdad es que estamos muy contentos por el rendimiento del equipo.

¿En lo personal qué significa haberle ganado a River y a uno de los técnicos más importantes de la Argentina como Marcelo Gallardo? ¿En qué lugar de tu carrera como técnico ponés a esta victoria?

La verdad es que en lo personal me puso muy contento haber ganado. Como les pasa a los jugadores, esto genera confianza. Por eso a mí también me genera confianza porque uno quiere crecer permanentemente en su profesión. Cuando vos le ganas a un rival como River por la calidad de sus jugadores es muy importante. La alegría que genera en el entrenador es la respuesta que hubo de los jugadores y el grupo. Esto provoca tranquilidad y felicidad.

Durante el partido, ¿qué te generó más fastidio o los goles que fallaron en el primer tiempo, o que River se puso en ventaja en el complemento donde parecía que se les complicaba la historia?

Cuando vos generás situaciones de gol como las que tuvimos en el primer tiempo y no las podes concretar entonces empezás a pensar que va a pasar lo mismo que en otros partidos donde desperdiciamos oportunidades. Encima después River nos hizo el gol. Tenía confianza en el equipo porque no se desordenó y en base al juego lo dimos vuelta. Lo bueno es que el equipo mantuvo el rendimiento y la intensidad en gran parte de los noventa minutos.

¿Ver a Joaquín Torres gambeteando a los jugadores de River sin miedos ni vergüenza en el Monumental que significó para vos, que siempre tratas de respaldar a los pibes del club?

Uno trata de respaldar a los chicos a pesar de los errores. Y Joaquín lo hizo muy bien y ojalá que siga creciendo porque es bueno para Newell's. También le tocó jugar a Franco Escobar y respondió. Lo mismo Leonel Ferroni y Braian Rivero. Y cuando entró Héctor Fértoli hizo un gran gol. Estoy muy conforme con todos ellos.

¿Que podés decir de Luis Leal, que jugó un gran segundo tiempo y se le abrió el arco en el Monumental?

Luis tiene muy buenos movimientos ofensivos, genera bien los espacios, descarga a sus compañeros y cuando está frente al arco suele elegir de manera correcta.

Ya se viene Racing, otro rival muy duro y nada menos que en la previa del clásico.

Es bueno que venga otro equipo grande. Es un rival que no te permite licencias y tenés que estar sumamente concentrado si pretendés ganar.

Fuiste jugador y sabés que la gente en la calle ya está palpitando el clásico que se viene dentro de diez días, ¿cómo manejás la ansiedad y qué le decís a los jugadores?

La verdad que estoy alejado totalmente de lo que será el partido con Central, primero tengo que pensar en Racing y lo digo con total naturalidad. Ahora estoy abocado de lleno al partido del sábado con Racing porque son tres puntos importantísimos para nosotros. Después nos focalizaremos de lleno en el clásico.