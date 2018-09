La derrota ante Racing parece no haber modificado grandes cosas en el pensamiento de Edgardo Bauza. Futbolísticamente mantiene a todos los nombres (a excepción de Marco Ruben, ver aparte) y en lo que hace a la percepción del juego se mantiene en la suya. Es más, fue muy enérgica la defensa que hizo sobre algunos futbolistas. Por ahí con respuestas lacónicas en más de una oportunidad. "La parte defensiva les corresponde a los once", tiró el Patón cuando se le hizo mención a lo que había sido el desempeño de los volantes por afuera.

"Tanto Camacho como Carrizo tienen responsabilidades defensivas de volver para ayudar pero la parte defensiva les corresponde a los once, no sólo a Camacho o al Pachi, sino a todos. Creo que no tuvimos grandes problemas en ese sentido", apuntó Bauza de acuerdo a sus percepciones sobre lo que fueron los 90 minutos en Avellaneda.

Justamente el accionar de los mediocampistas fue uno de los temas de mayor conversación en la charla de ayer con el entrenador, quizá porque en esa zona estuvieron algunos de los problemas del equipo, aunque para el técnico la cosa no fue tan así. "Para mí está muy bien. No hay que hacer ningún cambio. Están jugando muy bien", respondió escuetamente el entrenador cuando se le hizo mención al partido que había tenido sobre todo Carrizo, a quien no se lo ve del todo cómodo jugando por el carril derecho.

El análisis de Bauza sobre el traspié ante Racing llegó un par de días después porque en Avellaneda no habló, pero de todas formas lo hizo, aunque con algunas referencias apuntadas a lo que será el partido de mañana ante Talleres. "El partido se dio como lo imaginábamos, un primer tiempo muy parejo, pero después del gol hice cambios como tratar de empatarlo, arriesgando más de la cuenta, por eso nos hicieron el segundo gol. Nos costó mucho llegar. No vi diferencias en el primer tiempo, pero sí en el segundo cuando hice los cambios", dijo.

Esa idea de que el mediocampo rindió en buena medida se contrapone con la sensación de que al equipo le costó generar juego. "Talleres es un equipo que de mitad de cancha hacia adelante tiene gente muy rápida, que apuesta a jugadores de ataque. Ya estuvimos trabajando en ese sentido, tratando de poner a punto al equipo. Sabemos que va a ser un partido duro para los dos y la diferencia va a estar en las dos áreas. El que aproveche mejor eso va a sacar ventaja", desgranó el técnico.

No es un dato menor que el rival de mañana fue el rival en la segunda fecha de la Superliga, con victoria del canalla por 1 a 0. Y para Bauza esa experiencia debe ser tomada en cuenta. "Claro que sirve. Ya nos enfrentamos y los jugadores se conocen. Ellos tienen algunas dudas pero la estructura va a ser la misma, entonces claro que es importante el antecedente. Obviamente que necesitamos atacarlo para lastimarlo", analizó.