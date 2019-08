La mira fija: el promedio

Todos los canallas se fueron con bronca del Gigante por dejar en el camino dos puntos que hoy tendrían que estar en esa tabla del promedio que tanto preocupa. El empate en uno contra Patronato aportó una sola unidad y no permitió que Central saliera de los últimos tres lugares, apenas dejó las cosas igual con el equipo entrerriano y permitió dejar abajo a Newell's y Gimnasia. Encima, no sirvió para aprovechar las derrotas de Colón y Banfield, que quedaron un punto arriba. Sin embargo, puede terminar la 4ª fecha a salvo si hoy pierde Aldosivi de local ante Atlético Tucumán, porque los marplatenses bajan mucho al dividir por dos torneos y no por tres.

Claro, esto recién empieza y no es para preocupar, sobre todo porque Central cosechó bien en estos primeros 4 partidos (8 puntos de 12 posibles, con 2 triunfos y 2 empates). Tanto que es el de mejor arranque de los 12 que pelean por no descender, excepto el sorprendente ascendido Arsenal, que sumó 9 de arranque, aunque perdió el viernes de local con San Lorenzo. También es positivo que el equipo mereció más, por ejemplo la victoria ante Patronato.

Pero dejar sin cosechar 2 puntos de local implica bronca porque, se cree y se sacan cuentas con ellos a favor. Ya está. Hay que dejar esto atrás y pensar en lo que viene. Una salida complicada a Santa Fe, donde lo esperará Colón el domingo en horario matutino (a las 11). Un rival que tiene apenas un punto más.

¿Y si empata? ¿Y si pierde? Obviamente, no se piensa en eso y, de suceder, no pasará demasiado, sólo se seguirán sacando cuentas porque aún sin un triunfo puede salir de los tres últimos lugares si no gana Newell's, si pierden Aldosivi y los santiagueños de Central Córdoba.