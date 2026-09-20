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Newell's vuelve a jugar sin público en las tribunas tras cinco años

Por una sanción, no habrá hinchas en la cancha de Platense. El último antecedente de la Lepra fue en el Coloso y con un gol de un jugador que hoy integra su plantel

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de septiembre 2026 · 16:11hs
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El partido entre Newells y Platense se jugará sin hinchas en las tribunas. 

Celina Mutti Lovera / La Capital

El partido entre Newell's y Platense se jugará sin hinchas en las tribunas. 

Pasaron 5 años para que Newell's volviera a jugar sin público en un estadio. Desde aquel último partido jugado en pandemia por el Covid, cuando estaba prohibido el ingreso de los hinchas. La Lepra visitará a Platense sin espectadores por una sanción de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), a raíz de los incidentes de hinchas del Calamar en Vicente López contra Fluminense en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La semana previa al partido entre Platense y Newell's empezó con la posibilidad de la asistencia de hinchas visitantes. Existía aprobación de Aprevide para que eso sucediera. Pero con el paso de los días, la gestión se frustró por las exigencias de las autoridades del Calamar en relación al precio de las generales para la parcialidad rojinegra.

Los hechos de violencia que hubo el martes pasado con motivo del enfrentamiento entre Platense y Fluminense por las Libertadores derivó en que ni siquiera la hinchada calamar pueda asistir a alentar a su equipo, no solo para el compromiso contra el conjunto rojinegro sino para la siguiente fecha de local, nada menos que ante Argentinos, su clásico rival.

El panorama en la cancha de Platense

Así fue que los alrededores del estadio Ciudad de Vicente López lucieron despoblados desde horas antes del inicio del partido frente a Newell's, cuando lo habitual es un mayor movimiento, entre hinchas que llegan con anticipación y vendedores de toda clase.

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El paisaje sobre la calle Zufriategui, donde se encuentra el estadio, tuvo poco movimiento. Solamente la prensa deambulaba afuera de la cancha, con paso tranquilo. Nadie que esperara el arribo del micro local ni tampoco la necesidad de una seguridad mayor con la llegada del colectivo que trasladó a la delegación de Newell's desde el hotel donde concentró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gol de Cóccaro, en el último a puertas cerradas

El último partido que Newell's jugó sin público fue el 27 de septiembre de 2021. Por la pandemia, el fútbol argentino se disputaba sin gente. Ese día, la Lepra perdió por 1 a 0 contra Huracán en el Coloso. El gol fue de un actual futbolista rojinegro, Matías Cóccaro.

A partir de la fecha siguiente de esa Liga Profesional se permitió el ingreso del 50 por ciento del aforo y Newell's visitó a Godoy Cruz con público en el estadio Malvinas Argentinas.

Cinco años después, Newell's tendrá un compromiso con las tribunas vacías.

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