La Capital | Ovación | Newell's

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en punto muerto: los motivos y lo que puede pasar

Si bien Envigado había oficializado el traspaso del jugador y estaba por viajar a Rosario, en las últimas horas surgió una traba que frenó el acuerdo

Luis Castro

Por Luis Castro

7 de agosto 2025 · 09:30hs
Luis Ángel Díaz sigue esperando la confirmación de su pase a Newells.

Luis Ángel Díaz sigue esperando la confirmación de su pase a Newell's.

La llegada de Luis Ángel Díaz sumó un nuevo capítulo que generó incertidumbre sobre su llegada a Newell's. Después que desde Colombia el propio club Envigado hubiera oficializado el arribo del jugador al Parque, en las últimas horas surgió una diferencia que estaría vinculada a lo económico, un freno al traspaso. Ahora todo dependerá de la Lepra, que seguramente buscará recuperar la negociación con el fin de ponerle coto a la situación y quedarse con el futbolista.

El acuerdo al que habían llegado las entidades era la compra del setenta por ciento de la ficha y un contrato de 3 años para el extremo, aunque sin especificar cifras. El cafetero hizo fuerza para llegar a Newell's, se mostró entusiasmado e incluso confesó que había hablado con el propio Cristian Fabbiani. A la vez, avisó que tenía lista la valija para emprender el viaje hacia Rosario, más aún después de que su club anunciara el traspaso, no así Newell's.

"Envigado Fútbol Club informa que ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético Newell’s para la transferencia del jugador Luis Ángel Díaz, extremo, de 21 años, nacido en Apartadó, Antioquia. Luis Ángel, quien se formó en nuestra cantera desde los 12 años y debutó profesionalmente en 2022, ha sido una pieza clave en el ataque del equipo durante las últimas temporadas, destacándose por su velocidad, desequilibrio y crecimiento constante dentro del terreno de juego", publicó Envigado hace un par de días.

>>Leer más: Newell's en la mira: qué dijo Luis Ángel Díaz sobre la posibilidad de ser refuerzo

Y cerró: "El jugador viajará en los próximos días a la ciudad de Rosario para realizarse los exámenes médicos pertinentes, paso previo a la firma de su nuevo contrato con la institución argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnvigadoFC/status/1952889004107461011&partner=&hide_thread=false

Sin anuncios en el Parque

En el medio de todo esto, Newell's permaneció en silencio y no se expresó al respecto, algo que llamó la atención. Y, encima, en las últimas horas desde Colombia surgió la novedad de que por esas horas el pase estaba frenado por "cambios en las condiciones de pago".

>>Leer más: Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

La idea del futbolista era estar en la ciudad entre hoy y mañana con el fin de comenzar a entrenar y ponerse a disposición del Ogro. Ahora dependerá de las charlas entre los dirigentes con el fin de destrabar la operación.

Noticias relacionadas
El Flaco Rolando Schiavi dejó un gran recuerdo en Newells.

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Los pibes de Newells festejaron en el predio de Bella Vista.

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Cuando todo indicaba que el Pipa Benedetto, el principal refuerzo rojinegro, iba a poder realizar su presentación frente a Central Córdoba, en el Coloso, una nueva molestia trastocó todo lo programado.  

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Darío Benedetto no convierte un gol desde hace casi un año y medio y además arrastra una serie de lesiones musculares.

Las dos rachas negativas que Darío Benedetto todavía no puede dejar atrás desde que llegó a Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Lo último

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Fundar organizó Construir Salud: una jornada integral sobre seguridad e higiene en la construcción

Fundar organizó "Construir Salud": una jornada integral sobre seguridad e higiene en la construcción

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El gobierno de Santa Fe se hará cargo de los trabajos en pista y de balizamiento. Podrían llegar más aviones y de gran porte. Además, se operaría en días de niebla densa

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Ovación
La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto