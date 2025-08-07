La Capital | Economía | sueldo

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

El gobierno nacional intentó no homologar subas salariales por encima de 1% cuando el índice de precios al consumidores fue más alto mes a mes

7 de agosto 2025 · 14:55hs
Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

A contramano del discurso del gobierno nacional, los salarios acordados en las paritarias de los principales gremios durante el primer semestre perdieron contra la inflación, lo que en parte explicaría la debilidad del consumo.

Así surge de un informe de la consultora Synopsis que reveló que, excepto Smata (mecánicos), el resto de los sindicatos tuvo recomposiciones a la baja en términos de salarios reales.

Cabe recordar que en el inicio del año el gobierno frenó homologaciones de paritarias que no estuvieran alineadas a la una pauta de inflación de 1% mensual.

De hecho, en las últimas paritarias la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (empledos mercantiles) cerró su paritaria con ajustes de 1% mensual hasta fin de año, con sumas no remunerativas a modo de compensación.

Si se toma la proyección de los analistas económicos que se publicó ayer en el REM del Banco Central, esta recomposición también perdería contra la inflación porque se espera un promedio de 1,7% mensual hasta diciembre.

Evitar que mejores salarios convaliden subas de precios es una de las estrategias que el gobierno está empleando para intentar contener la inflación.

El trabajo de Synopsis muestra que entre los 12 principales sindicatos, con excepción de Smata que superó por 2,4 puntos a la suba de precios.

tabla

En tanto, los bancarios consiguen mantener el poder adquisitivo porque lograron atar sus remuneraciones a la suba de la inflación.

Siempre de acuerdo al trabajo de la consultora, la caída más fuerte la sufrieron los Ferroviarios con baja superior a los 10 puntos, y luego le siguen los encargados de edificios con una caída de 8,2 puntos. Con pérdidas menores aparecen: UPCN (-6%) Sanidad (-5,7%), Alimentación (-4,7%), Camioneros (-4,6%), Construcción (-4,2%), UOM (-4,1%) y Estacioneros (-0.2%).

Hace dos semanas el Indec publicó los datos de salarios de los primeros cinco meses del año donde se observó que los salarios privados registrados perdieron 1,5 puntos respecto de la inflación.

El Indec informó que la variación salarial de enero a mayo fue de 11,8% mientras que en el mismo período la suba de precios fue de 1,8%.

Noticias relacionadas
 La industria en general y el sector de la construcción están especialmente afectados por la retracción económica en Santa Fe.

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Las pymes se destacan en el entramado productivo de la Argentina.

Nueva poda en el Estado: cierran las secretarías de Industria y Comercio y Pyme

La jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF.

Causa YPF: Argentina pidió a jueza Preska reconsiderar una orden

El sector industrial perdió 37 mil empleos desde agosto de 2023.

La UIA pone el foco en el freno industrial y reclama medidas para las pymes

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Lo último

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El gobierno de Santa Fe se hará cargo de los trabajos en pista y de balizamiento. Podrían llegar más aviones y de gran porte. Además, se operaría en días de niebla densa

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Ovación
La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega