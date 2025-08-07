La Capital | La Ciudad | organizaciones sociales

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

La iniciativa llegó al Concejo Municipal en el marco de la conmemoración de San Cayetano. Según advierten, en la ciudad la mitad de los niños y adolescentes son pobres

7 de agosto 2025 · 14:36hs
Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En el marco de la conmemoración de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, organizaciones sociales presentaron un proyecto para que se declare la emergencia alimentaria en la ciudad. La iniciativa ingresó este jueves al mediodía al Concejo Municipal y entre sus consideraciones advierte que, de acuerdo a datos del Observatorio Social de la UCA, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en el Gran Rosario.

Integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Utep, Nuestra América, Barrios de pie, Sindicato de Recolectores y el Movimiento Oktubre llegaron este mediodía al Palacio Vasallo para pedir que la ciudad declare la emergencia alimentaria durante dos años "con el objeto de morigerar el impacto de la situación económica nacional en los sectores sociales más excluidos, y de velar por la satisfacción de las necesidades básicas de niños, niñas, adolescentes y ancianos", según señala el proyecto.

olla popular02

La iniciativa fue uno de las manifestaciones que tuvo en la ciudad la celebración del santo patrono del trabajo. Desde temprano cientos de fieles se congregaron en la parroquia de Buenos Aires al 2100. A media mañana, organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron hacia el Monumento a la Bandera. Y en la plaza frente al Concejo Municipal se dispusieron 50 ollas populares que fueron bendecidas por el Arzobispado de Rosario, José Luis Mollaghan.

>>Leer más: San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Emergencia, punto por punto

El proyecto presentado en el Concejo Municipal implica la creación de un espacio común entre municipio, provincia y Nación con el objetivo de aunar criterios de intervención en materia social, alimentaria y económica en el territorio de la ciudad, de modo de potenciar y ampliar políticas públicas desarrolladas para abordar "situaciones de exclusión extrema de la población".

olla popular04

Además conforma una Mesa de Diálogo Social y Económico de de Rosario, compuesta por miembros del departamento Ejecutivo; del Concejo Municipal; de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); de representantes de organizaciones de la sociedad civil legalmente reconocidas; representantes de la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y otros credos que lleven adelante tareas de asistencia alimentaria en la ciudad de Rosario.

Este organismo deberá reunirse mensualmente y confeccionar informes de su actividad de manera bimestral, los cuales serán presentados al Concejo Municipal y tendrán carácter público. También tendrá a su cargo la confección y actualización de un registro de comedores y merenderos comunitarios de la ciudad, la realización de auditorías en estos espacios y el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a garantizar los derechos sociales y alimentarios de los sectores de la ciudad más vulnerados en sus derechos.

olla popular00jpg

En consonancia crea un fondo de asistencia y fortalecimiento para comedores y merenderos de la ciudad, cuya finalidad será la provisión de alimentos variados y de calidad y la inversión en infraestructura, elementos de trabajo, equipamiento de cocina y demás elementos necesarios para el buen funcionamiento de estas instituciones.

El fondo se conformará por aportes de los estados municipal, provincial y Nacional, de organismos internacionales públicos o privados, de donaciones, legados y de las multas impuestas por el municipio a las empresas cuyo objeto contenga la producción, distribución y comercialización de alimentos.

olla popular01

Asimismo, se dispone que cuando la sanción consista en el comiso de alimentos, los mismos deberán ser entregados a instituciones incluidas en el registro de comedores, previo estudio de los organismos estatales acerca de su aptitud para el consumo.

Alimentación como derecho

La propuesta recuerda que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de acuerdo a la definición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Aún así, advierte, que una parte considerable de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza o en estado de indigencia no cubren la ingesta diaria adecuada de alimentos, deviniendo en personas desnutridas o malnutridas.

Finalmente, recuerda los datos del último informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, proyecta que la población en situación de indigencia, según datos de fines de 2024, fue de 9,2% de la población, pero en el Gran Rosario ésta aumenta a 11,2 %. En el caso de los niños, niñas y adolescentes la situación es más dramática alcanzando a un 13,4 % de la población.

De acuerdo al mismo trabajo, el nivel de pobreza alcanza al 38,3 % para el total de la población y de 53,4 % para las infancias y adolescencias; siendo en el Gran Rosario de 33,7 % y el 50,1 % respectivamente. En consecuencia, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza y 1 de cada 3 personas son pobres en el Gran Rosario.

Noticias relacionadas
Los trabajos en el aeropuerto de Rosario serán financiados por el Estado provincial.

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Nico tiene 8 años y por su enfermedad debe realizar un costoso tratamiento en los Estados Unidos.

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

san cayetano: una multitud de fieles pidio trabajo en rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

El proyecto apunta a controlar los perros potencialmente peligrosos en Rosario.

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Lo último

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El gobierno de Santa Fe se hará cargo de los trabajos en pista y de balizamiento. Podrían llegar más aviones y de gran porte. Además, se operaría en días de niebla densa

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Ovación
La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega