Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

La iniciativa llegó al Concejo Municipal en el marco de la conmemoración de San Cayetano. Según advierten, en la ciudad la mitad de los niños y adolescentes son pobres

En el marco de la conmemoración de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, organizaciones sociales presentaron un proyecto para que se declare la emergencia alimentaria en la ciudad . La iniciativa ingresó este jueves al mediodía al Concejo Municipal y entre sus consideraciones advierte que, de acuerdo a datos del Observatorio Social de la UCA, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en el Gran Rosario.

Integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Utep, Nuestra América, Barrios de pie, Sindicato de Recolectores y el Movimiento Oktubre llegaron este mediodía al Palacio Vasallo para pedir que la ciudad declare la emergencia alimentaria durante dos años " con el objeto de morigerar el impacto de la situación económica nacional en los sectores sociales más excluidos , y de velar por la satisfacción de las necesidades básicas de niños, niñas, adolescentes y ancianos", según señala el proyecto.

La iniciativa fue uno de las manifestaciones que tuvo en la ciudad la celebración del santo patrono del trabajo. Desde temprano cientos de fieles se congregaron en la parroquia de Buenos Aires al 2100 . A media mañana, organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron hacia el Monumento a la Bandera. Y en la plaza frente al Concejo Municipal se dispusieron 50 ollas populares que fueron bendecidas por el Arzobispado de Rosario, José Luis Mollaghan.

Emergencia, punto por punto

El proyecto presentado en el Concejo Municipal implica la creación de un espacio común entre municipio, provincia y Nación con el objetivo de aunar criterios de intervención en materia social, alimentaria y económica en el territorio de la ciudad, de modo de potenciar y ampliar políticas públicas desarrolladas para abordar "situaciones de exclusión extrema de la población".

olla popular04 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Además conforma una Mesa de Diálogo Social y Económico de de Rosario, compuesta por miembros del departamento Ejecutivo; del Concejo Municipal; de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); de representantes de organizaciones de la sociedad civil legalmente reconocidas; representantes de la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y otros credos que lleven adelante tareas de asistencia alimentaria en la ciudad de Rosario.

Este organismo deberá reunirse mensualmente y confeccionar informes de su actividad de manera bimestral, los cuales serán presentados al Concejo Municipal y tendrán carácter público. También tendrá a su cargo la confección y actualización de un registro de comedores y merenderos comunitarios de la ciudad, la realización de auditorías en estos espacios y el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a garantizar los derechos sociales y alimentarios de los sectores de la ciudad más vulnerados en sus derechos.

olla popular00jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En consonancia crea un fondo de asistencia y fortalecimiento para comedores y merenderos de la ciudad, cuya finalidad será la provisión de alimentos variados y de calidad y la inversión en infraestructura, elementos de trabajo, equipamiento de cocina y demás elementos necesarios para el buen funcionamiento de estas instituciones.

El fondo se conformará por aportes de los estados municipal, provincial y Nacional, de organismos internacionales públicos o privados, de donaciones, legados y de las multas impuestas por el municipio a las empresas cuyo objeto contenga la producción, distribución y comercialización de alimentos.

olla popular01 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Asimismo, se dispone que cuando la sanción consista en el comiso de alimentos, los mismos deberán ser entregados a instituciones incluidas en el registro de comedores, previo estudio de los organismos estatales acerca de su aptitud para el consumo.

Alimentación como derecho

La propuesta recuerda que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de acuerdo a la definición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Aún así, advierte, que una parte considerable de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza o en estado de indigencia no cubren la ingesta diaria adecuada de alimentos, deviniendo en personas desnutridas o malnutridas.

Finalmente, recuerda los datos del último informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, proyecta que la población en situación de indigencia, según datos de fines de 2024, fue de 9,2% de la población, pero en el Gran Rosario ésta aumenta a 11,2 %. En el caso de los niños, niñas y adolescentes la situación es más dramática alcanzando a un 13,4 % de la población.

De acuerdo al mismo trabajo, el nivel de pobreza alcanza al 38,3 % para el total de la población y de 53,4 % para las infancias y adolescencias; siendo en el Gran Rosario de 33,7 % y el 50,1 % respectivamente. En consecuencia, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza y 1 de cada 3 personas son pobres en el Gran Rosario.