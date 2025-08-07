El joven cuyos restos óseos fueron hallados junto a la casa de Gustavo Cerati era jugador de fútbol

El cuerpo fue encontrado más de cuatro décadas después de su desaparición. En qué club jugaba y cómo lo recordaron tas el hallazgo

Diego Fernández Lima desapareció en 1984 y sus restos óseos fueron hallados este año. El joven jugaba en Excursionistas.

El joven desaparecido desde hace más de cuatro décadas, cuyos restos óseos fueron encontrados hace un tiempo en una casa lindera con el chalet donde vivía el músico Gustavo Cerati, era jugador de fútbol y jugaba en el equipo de un club del Bajo Belgrano.

La novedad se conoció a través del club Excursionistas, quien envió un mensaje a los familiares del chico. “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó la institución en sus redes sociales.

Recientemente, los análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron que los restos analizados pertenecen a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que desapareció el 26 de julio de 1984.

El cuerpo de Fernández Lima fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios y el pozo medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

Obreros que realizaban excavaciones para efectuar una demolición en el inmueble descubrieron los restos y alertaron a la policía.

La investigación de la Policía Científica

El 20 de mayo pasado, peritos de la Policía Científica de la Ciudad levantaron los rastros y luego se los entregaron en distintos sobres de madera al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En ese momento se recolectaron 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca Casio, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.

Los forenses tomaron una prueba de ADN a un primo del muchacho, que arrojó resultado positivo.

La carta de un histórico dirigente de Excursionistas

En medio de las repercusiones del caso, el club Excursionistas recuperó una carta escrita por Daniel Viviani, histórico dirigente y socio vitalicio, poco después de la desaparición: “Mi querido gallego, siempre te recordamos cada vez que nos reunimos en el vestuario. Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos. Cuando gritábamos: ‘¡Se siente, se siente, el gaita está presente!’, alguna lágrima corría por mi cara”.