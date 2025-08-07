Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Una discusión entre dos hombres en un bar de zona sur terminó con varios tiros al aire. El hecho sucedió en San Martín y Esteban de Luca, en las proximidades del bar La Perrería, donde la policía encontró tres vainas servidas.
El hecho sucedió este jueves por la madrugada en el bar La Perrería, ubicado en San Martín y Esteban de Luca. En el lugar la policía encontró tres vainas servidas. No se constataron personas heridas
Según diversos testimonios, dos hombres discutieron en el bar La Perrería en la madrugada de este jueves. Tras la discusión, los implicados se retiraron de la cervecería y, en la esquina, fueron detonados varios tiros al aire.
Por otro lado, un vecino que se encontraba en su vivienda aseguró que, a pocos metros del bar, un hombre discutió con otro mientras bajaba del auto y fue este último el que disparó varias veces.
Finalmente, la unidad de Motorizada se acercó al lugar de los hechos y constató que había tres vainas servidas.
Posteriormente, la policía se trasladó al hospital Roque Saenz Peña para verificar si habría ingresado alguna persona con heridas de arma de fuego cuyo resultado fue negativo.
