Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Política "Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Información general Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

Política Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"

La Ciudad Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Policiales Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Zoom Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos

Información General Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

La Región Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros

La Ciudad Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Por Mariano D'Arrigo Politica El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Política Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Información Geneal Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Por Claudio Berón Policiales Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

La Ciudad Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Política Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Politica Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

OVACIÓN Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

La Ciudad El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Información General Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord