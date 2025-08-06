La Capital | Ovación | Pipa Benedetto

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

El Pipa Benedetto sintió una molestia muscular y no terminó la práctica. No podrá estar mañana y en Newell's se siembran dudas de cara a lo que viene

Aníbal Fucaraccio

6 de agosto 2025 · 21:10hs

6 de agosto 2025 · 21:10hs
Cuando todo indicaba que el Pipa Benedetto

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Cuando todo indicaba que el Pipa Benedetto, el principal refuerzo rojinegro, iba a poder realizar su presentación frente a Central Córdoba, en el Coloso, una nueva molestia trastocó todo lo programado.  

Newell's sigue sumando complicaciones y adversidades. Cuando parecía que tras la turbulenta salida de Keylor Navas, el equipo rojinegro podía apostar a un inicio de reconstrucción de cara al segundo semestre competitivo, con el halo de motivación que se desprendía de la aparición de Darío Benedetto, su principal refuerzo, una nueva lesión del centrodelantero volvió a poner a la Lepra ante un cruel espejo que acumula cada vez más dificultades.

Esta dolorosa novedad caló muy hondo en el ánimo del plantel rojinegro y establece un panorama de falta de certezas, justo en un momento donde el equipo rojinegro también atraviesa una etapa decisiva en la Copa Argentina, donde se debe medir el próximo miércoles, a las 19.30, ante Atlético Tucumán, en Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Cuando estaba finalizando la práctica de ayer en el complejo Bella Vista, la jornada se transformó en un manto negro de preocupación, generó un impacto de carácter negativo, y siembra lógicas e inoportunas dudas, a poco del choque del viernes, a las 21, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Coloso del Parque, por la 4ª fecha del torneo Clausura.

De esta manera, según trascendió desde el Centro Griffa, el atacante, una de las grandes apuestas de Newell’s y del Ogro Fabbiani para sumar variantes de peso en ofensiva y para encarar esta parte del año, no podrá estar disponible para actuar frente al Ferroviario, por esta lesión muscular que salió a escena para complicar todo.

>>Leer más: Las dos rachas negativas que Darío Benedetto todavía no puede dejar atrás desde que llegó a Newell's

El Pipa Benedetto no debutó

Benedetto todavía no pudo debutar oficialmente con la camiseta rojinegra, y sólo participó del primer partido ante Mazatlán en la gira amistosa por México, donde tuvo que salir a la media hora por una molestia muscular.

El Pipa no pudo terminar el entrenamiento de ayer y desde ese momento, Fabbiani y sus colaboradores están analizando los posibles caminos y alternativas a seguir, ya que tenía planeado hasta un cambio táctico hacia un 4-4-2 para poder atacar con doble nueve, con Benedetto y Cocoliso González.

Ahora, se vino de golpe una instancia de replanteos a las apuradas, con poco tiempo de elaboración y de ensayo.

El Pipa Benedetto no estará disponible

En este marco, el entrenador de Newell’s no podrá contar con sus servicios este viernes para el duelo contra el conjunto santiagueño.

Benedetto venía acelerando su proceso de preparación física y futbolística después de recuperarse de una lesión muscular y se daba por hecho que el entrenador lo incluiría como titular en la alineación de arranque para enfrentar al Ferroviario, aunque ahora su participación y su futuro inmediato está envuelto entre signos de interrogación.

Vale precisar que el ex-Boca arribó al parque Independencia tras un muy flojo semestre en Olimpia de Paraguay, donde jugó poco por una sucesión de problemas musculares y no convirtió goles. Hasta ahora no pudo debutar oficialmente y solo jugó en el amistoso ante Mazatlán de México, en el cuadrangular de Veracruz.

>>Leer más: Ya están los árbitros para la cuarta fecha del torneo Clausura: quién dirige a Newell's y quién a Central

Otra molesta muscular

De acuerdo a lo que se supo, Benedetto habría sufrido molestias en uno de sus aductores y por esa razón no pudo finalizar el entrenamiento matinal en Bella Visa. Ocurrió cuando parecía recuperado del problema, también muscular, que había sufrido precisamente en aquel partido en México. Una serie de contrariedades que le está jugando una mala pasada a este delantero de 35 años.

Vale recordar que, en las últimas practicas el Pipa lucía recuperado y entrenaba a la par de sus compañeros, por lo que su debut en Newell’s parecía finalmente un hecho. Por ahora, el club no suministró información oficial sobre esta nueva lesión.

Esta nueva situación para el atacante se presenta a poco más de dos semanas del clásico ante Central, que se jugará en el Gigante de Arroyito, razón por la cual -en caso de confirmarse una distensión o, peor, un desgarro- no podría tampoco jugar ese partido trascendental para los rojinegros, y para toda la ciudad.

La vieja guardia se recuperó

Dentro de ese escenario de dificultades, donde parece que Fabbiani no logra disponer de lo mejor que tiene a mano, cuando ya está por comenzar la 4º fecha del torneo Clausura, por lo menos, otros experimentados que conforman la vieja guardia interna leprosa, como Ever Banega, Luciano Lollo y Víctor Cuesta, que terminaron molestias en pálido empate sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata, estaría en condiciones de poder actuar desde el arranque en el próximo compromiso.

Vale recordar que fue el propio Ogro Fabbiani el que contó luego de igualdad ante el Tiburón, en La Feliz, el que contó que Lollo se tuvo que infiltrar el tobillo para disputar ese partido, y que Banega y Cuesta, también sufrieron molestias menores en el aductor.

Para ellos, estas dos semanas de trabajo de recuperación cayeron desde el cielo y, según trascendió desde el predio rojinegro, los tres futbolistas estarían disponibles para salir al ruedo el viernes.

Con este panorama, la práctica que se realizará este jueves en Bella Vista tendrá un carácter decisivo para ver por dónde pasan los intentos de enfrentar este serie de complicaciones que parece perseguir al equipo rojinegro.

