Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros

César Muga estaba en la subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes tras haber baleado a su esposa. También lo imputaron por disparar contra sus colegas

La investigación sobre la denuncia del policía que baleó a su pareja y atacó a sus compañeros llegó este miércoles a un punto crítico en Santa Fe. El hombre de 53 años fue internado horas después de la audiencia en la que lo imputaron por intento de femicidio y otros delitos.

César Muga fue atendido a la noche en el Hospital José María Cullen. Lo trasladaron de urgencia desde la subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes y quedó alojado con custodia en la sala penitenciaria para controlar su estado de salud.

Según fuentes consultadas por UNO Santa Fe, el uniformado intentó suicidarse mientras estaba detenido en las dependencias de la localidad vecina a la capital provincial. El personal de guardia lo encontró inconsciente dentro de la celda y decidieron buscar asistencia médica inmediata.

Durante la tarde previa a la internación, el fiscal Roberto Olcese imputó al sospechoso por tentativa de femicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. También lo señaló como responsable de atentado y resistencia a la autoridad. Ambos hechos se consideran calificados por haber sido perpetrados a mano armada y porque es un agente de seguridad pública.

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza

Después de la presentación de la evidencia ante el juez Sebastián Szeifert, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) anticipó el pedido de prisión preventiva del policía. La audiencia para definir las medidas cautelares se programó para este viernes.

Olcese no fue el único protagonista en los tribunales de Santa Fe a la hora de reconstruir el episodio. Una hija de Muga y de la mujer baleada también habló ante el magistrado sobre lo ocurrido el último viernes primero de agosto en el barrio Nueva Esperanza. En esa oportunidad confirmó que tanto ella como su hermana protegieron a su madre y la llevaron hasta otra parte de la casa donde convivían.

El intento de femicidio ocurrió a las 7 de la mañana dentro de la vivienda. El fiscal denunció que el policía le disparó tres veces a su pareja con su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros.

Desopués de la denuncia, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) fueron a detener al sospechoso. En ese momento, el imputado se atrincheró y también abrió fuego contra ellos. Los efectivos se defendieron con escudos balístico y finalmente lograron capturarlo.

¿Cómo está la pareja del policía detenido?

Estela G. tiene 53 años y fue internada en el Hospital Iturraspe. Los médicos hicieron una cirugía urgente por las heridas que sufrió y actualmente permanece bajo tratamiento con pronóstico reservado.

Olcese remarcó que la mujer "logró sobrevivir gracias a la oportuna y efectiva atención médica que recibió” tras el operativo policial. Aunque no había denuncias previas, recogió diferntes testimonios que daban cuenta de una relación desigual de poder en la pareja y aseguró que Muga "ejercía violencia de género física y psicológica en contra de la víctima".