La Capital | La Ciudad | Costanera

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El juicio al conductor que mató a una mujer y su hija adolescente en el siniestro vial en el centro rosarino podría comenzar el año que viene Piden 18 años de cárcel

7 de agosto 2025 · 09:27hs
El conductor del Peugeot 206 despistó y embistió a las víctimas en la costanera.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

El conductor del Peugeot 206 despistó y embistió a las víctimas en la costanera.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias ratificó este jueves que solicitará una condena a 18 años de prisión al conductor que mató a una joven de 17 años y su madre, atropelladas el último verano en la avenida Arturo Illia. "Salió a cazar la moto y cazó a una familia", dijo en base a uno de los testimonios sobre la tragedia en la costanera.

La funcionaria a cargo de la investigación sostuvo que el pedido de pena para Agustín López Gagliasso es "justo". Además destacó el acuerdo con la querella en representación del viudo de Tania Daniela Gandolfi y padre de Agustina Magalí García, que sobrevivió al incidente junto a su hija menor.

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) planteó que la causa está muy cerca de llegar a juicio oral y público. "Ojalá sea en 2025, pero lo veo difícil", comentó en un reportaje con LT8. Aunque el plazo todavía no está definido, anunció que la audiencia preliminar se llevará a cabo el 11 de septiembre, a menos de ocho meses del episodio.

Evidencia de sobra en la costanera

A la hora de reconstruir el trabajo realizado desde el siniestro vial del 21 de enero, Piazza Iglesias enfatizó que "hay muchísima evidencia" en el expediente. "La prueba se recolecta rápidamente y más donde ocurrió. El lugar estaba lleno de gente, vinieron innumerables testigos", recordó.

La fiscal reiteró que la hipótesis de la picada previa a la muerte de las turistas cordobesas quedó completamente descartada. En cuanto a la acción del joven que manejaba el Peugeot 206, señaló: "No fue una prueba de velocidad y destreza sino un altercado que comienza adentro del túnel".

>> Leer más: Tragedia en la costanera: piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Uno de los datos principales dentro del expediente es que López Gagliasso manejaba a 120 kilómetros por hora, el doble de la velocidad máxima permitida en el sitio donde atropelló a las víctimas. Piazza Iglesias precisó que el registro no sólo se desprende de la medición de las cámaras de fotomultas ubicadas afuera del túnel, sino también de otros cálculos de la pericia accidentológica sobre la deformación del vehículo y las huellas de arrastre.

Por otra parte, la fiscal aseguró que el test de alcoholemia con un resultado positivo bajo no fue determinante para definir la calificación legal y el pedido de pena. También señaló que la joven que acompañaba al imputado no es cómplice. Por el contrario, la definió como "una de las testigos más importantes" y puntualizó: "Pudimos acreditar a través de ella lo que pasó antes de la colisión".

Homicidio simple con dolo eventual

La funcionaria del MPA y su colega Mariana Prunotto pidieron la condena para López Gagliasso como autor de homicidio simple con dolo eventual, entre otros delitos. Luego recordó que esta calificación no está en el Código Penal y consideró que la normativa debe ser modificada para contemplar este tipo de casos.

Piazza Iglesias aclaró que la definición del hecho no es comparable con un asesinato, algo que ocurre cuando una persona "sale con la intención de matar" a otra. "El dolo eventual es cuando se representa que puede matar a alguien, asume esa posibilidad y le es indiferente", comentó.

La integrante de la agencia de siniestralidad vial y delitos culposos señaló que hace falta una "reforma urgente que cree la figura del homicidio vial". Así ratificó su postura en cuanto al vacío legal en Argentina para determinar las condenas por denuncias sobre este siniestros como el ocurrido en el cruce de avenida Illia y Presidente Roca.

Diego García quiere penas más duras

Más tarde, el padre y viudo de las personas fallecidas en la costanera central de Rosario aseguró que está "conforme en todo sentido" con el desarrollo de la causa. "El pedido de pena es elevado, nunca se pidió tanto", apuntó.

Diego García consideró que el requerimiento del MPA representa un "avance" en la discusión sobre las leyes para prevenir siniestros viales fatales. En diálogo con LT8, consieró que hace falta elevar el plazo máximo de una condena a prisión efectiva: "Me parece bien que se empiece a hablar de 25 años para este tipo de casos".

Respecto de la respuesta de la Justicia santafesina, el cordobés opinó que "la causa tenía que avanzar rápido porque está todo demostrado". A continuación expresó su deseo de "llegar hasa las últimas consecuencias" como querellante para que el fallo "marque precedente" en el país. "Esto no es un accidente, es un homicidio", sostuvo sobre la muerte de su esposa y su hija mayor.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Le Facultad de Derecho luce un nuevo aspecto, que lo acerca al de su construcción original.

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Organizaciones sociales y sindicatos locales en la marcha por el día de San Cayetano. 

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

Acto por el 12° aniversario de Salta 2141.

Salta 2141: anunciaron la obra para la escuela de música

Ver comentarios

Las más leídas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Lo último

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Votación santafesina dividida en la media sanción a la ley de financiamiento de universidades públicas y la emergencia en pediatría para asegurar partidas
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Ovación
La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Por Luis Castro
Ovación

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste