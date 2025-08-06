La Capital | La Ciudad | Facultad de Derecho

Inauguraron la remodelación del histórico edificio de la Facultad de Derecho

El emblemático inmueble de la Facultad de Derecho de la UNR, construido en 1890, recuperó su esplendor a través una obra millonaria que ayer fue estrenada

6 de agosto 2025 · 20:19hs
Le Facultad de Derecho luce un nuevo aspecto

Le Facultad de Derecho luce un nuevo aspecto, que lo acerca al de su construcción original.

La apertura del histórico edificio remodelado de la Facultad de Derecho ya es realidad. Durante dos años y 9 meses, tanto la comunidad educativa como los rosarinos fueron testigos del trabajo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para recuperar la estructura del antiguo Palacio de Justicia, que fue construido en 1890.

Este miércioes, desde las 19, el inmueble de valor patrimonial se reinauguró. Y así, desde este jueves los estudiantes, docentes e investigadores podrán al fin poblar las nuevas aulas, darles vida y sentido a estos espacios que revitalizan el patrimonio de la ciudad.

Son 2.600 metros cuadrados que representan el 50 por ciento de la superficie total del edificio que han sido recuperados en cada detalle, con un trabajo íntegro que dejó atrás los parches de intervenciones anteriores.

Metamorfosis del edificio

Se trata de una planificación que permitió transformar oficinas en salones para el desarrollo de actividades académicas de grado y posgrado, ampliar espacios para administración, además de sumar baños accesibles, restaurar aberturas, persianas, techos, galerías, cubiertas y cúpulas. La metamorfosis también comprendió la incorporación de conectividad y de herramientas tecnológicas fundamentales para mejorar la experiencia educativa.

>>Leer más: La Facultad de Derecho de la UNR estrena su remodelación el 6 de agosto

En el patio principal se demolió la gran estructura de escalera caracol y ascensor que estaba en el centro del ingreso por Córdoba y ahí se construyó una escalera de ingreso a la galería del ala sur que es tan parecida a la que lleva a calle Moreno que da la sensación de que siempre estuvo ahí. En tanto, para comunicar la planta baja con la alta, se incorporó un ascensor adentro y una nueva escalera interna.

Juicio oral  

Otra novedad es la presentación de uno de los salones más grandes ubicado sobre la esquina de Córdoba y Moreno que fue diseñado para simular un juicio oral. La tarea fue ardua y artesanal para respetar la impronta original del edificio, pero también para incorporar técnicas modernas que prepararan la estructura para las condiciones climáticas actuales con especial énfasis en la impermeabilización. La inversión total fue de 2.700 millones de pesos con fondos íntegros de la UNR.

El rector Franco Bartolacci valoró la restauración del edificio que retornó a su aspecto original de 1890. “Nunca en 135 años se había hecho una recuperación tan estructural de este edificio que es patrimonio histórico nacional, y hoy estamos felices junto a toda comunidad de la Facultad de Derecho porque finalmente terminamos esta obra, que costó mucho en el contexto en que estamos. Queríamos devolverle a la comunidad académica condiciones de trabajo y estudio como se merecen, y también devolverle a Rosario en el año del tricentenario este edificio en su mejor versión”.

>>Leer más: Cómo es la restauración, detalle por detalle, de la Facultad de Derecho de la UNR

“No se trató de reparar lo que estaba mal, sino de recuperar, de reconstruir de manera artesanal. Por ejemplo, los pisos se repusieron integralmente, se mandaron a hacer las baldosas a Buenos Aires especialmente porque ya no se producían, las aberturas retomaron su sentido original como era en 1890, otra puertas y persianas se hicieron a nuevo siguiendo el estilo, ese fue el espíritu, durante muchos años se hicieron parches y ahora todo ha quedado increíble”, comentó satisfecho Bartolacci.

Defender la universidad pública

“Defender la universidad pública es reclamar los recursos mínimos indispensables para funcionar bien. Si hay problemas, hay que resguardar la inversión en educación de excelencia, en producción científica, porque es lo que hacen los países desarrollados del mundo, que invierten cuatro o cinco veces más que la Argentina, incluso sin tener un sistema público tan robusto como nuestro país tiene. Esto, que le transforma la vida a tanta gente, es finalmente lo que nos hace libres, el acceso a la educación. Y hay que cuidarlo”.

En tanto, el decano de la Facultad de Derecho, Hernán Botta, expuso la emoción que significa para la comunidad la puesta en valor del edificio: “Es como tener nuestra casa flamante”. Y agregó: “Estamos ante un acontecimiento histórico. Primero porque es concretar algo que parecía muy difícil en un país en el cual cuesta realizar este tipo de cosas, y porque se produce en un momento muy particular del sistema universitario, por las dificultades que atraviesa el sistema, que son de público conocimiento”.

Noticias relacionadas
lluvia de estrellas 

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

Una de cada 100 personas en la Argentina tiene celiaquía, una enfermedad autoinmune que se produce cuando el consumo de gluten desata síntomas como dolor abdominal, inflamación, diarrea, gases y pérdida de peso. 

Celiaquía: la Expo Libre de Gluten llega a Rosario para concientizar

Rulos al poder: todo sobre la Fiesta Rulienta que se hará en Rosario

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

La provincia y los gremios del sector, cara a cara en la paritaria de salud.

A la espera de una oferta salarial, la paritaria de salud pasó a un cuarto intermedio

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newells viene de Colombia

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newells sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Lo último

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Newells: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Nicolás Toloza acordó una pena de 11 años. Su historia resume la de muchos jóvenes presos que desarrollan carreras delictivas desde la cárcel
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newells viene de Colombia

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newells sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Ovación
La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Policiales
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

La Ciudad
Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

Salta 2141, un espacio que se transforma: anunciaron la obra para la escuela de música

Salta 2141, un espacio que se transforma: anunciaron la obra para la escuela de música

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newells y a Central
OVACIÓN

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newell's y a Central

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes
La Ciudad

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes

Fentanilo contaminado: la justicia determinó que se administraron más de 30 mil dosis
La Ciudad

Fentanilo contaminado: la justicia determinó que se administraron más de 30 mil dosis

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle
Policiales

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual
Zoom

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones
La Ciudad

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría
Ovación

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría

Santa Fe en Movimiento: más de 2.750 deportistas compiten para representar a la provincia

Santa Fe en Movimiento: más de 2.750 deportistas compiten para representar a la provincia

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

La historiadora rosarina agraviada por Milei ahora cruzó a un diputado
Política

La historiadora rosarina agraviada por Milei ahora cruzó a un diputado

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

El dólar blue se consolida como el más barato del mercado
Economía

El dólar blue se consolida como el más barato del mercado