Newell's en la mira: qué dijo Luis Ángel Díaz sobre la posibilidad de ser refuerzo

"Crucé palabras con el técnico de Newell's Old Boys", confirmó el atacante respecto de Cristian Fabbiani. A continuación, explicó: "Me anda pidiendo, estamos esperando y haciendo fuerza para que todo se dé de la mejor manera". Además, descartó la llegada al fútbol mexicano por el momento. "Desde el Necaxa querían un prestamo y eso no depende de mí", precisó.