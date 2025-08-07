Proponen que los rosarinos puedan denunciar online casos de perros potencialmente peligrosos

Un proyecto ingresado al Concejo impulsa que los vecinos puedan, con un trámite simple digital, subir fotos o videos y denunciar de manera anónima la ubicación del animal.

La concejala Marisol Bracco ingresó al Palacio Vasallo un proyecto para que los vecinos puedan denunciar la existencia de perros potencialmente peligrosos . "Proponemos una herramienta digital sencilla : que el vecino pueda tomar fotos o un video y hacer la denuncia, que será anónima", dijo la edil del interbloque Unidos.

"Esta propuesta surge a partir de una preocupación creciente de los vecinos de Rosario respecto de los ataques por parte de perros considerados potencialmente peligroso ", dijo Bracco.

En Rosario está vigente la ordenanza N° 7445/02 que establece pautas para su tenencia responsable. Entre otros puntos, insta al uso obligatorio de correa corta en las razas pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileño, rosa inu, akita inu y sus mestizos .

La norma además dispone la identificación de estos perros a través de un chip subcutáneo , para identificar al can y a su propietario en el Registro Único de Mascotas.

"Lo que detectamos —dijo la edila radical a "El primero de la mañana" de LT8— es que hay incumplimientos a la ordenanza que ponen en riesgo la integridad física de las personas y a veces de otros animales".

El texto de la normativa que propone Bracco incorpora la posibilidad de ingresar a la web oficial de la Municipalidad de Rosario o al chat de MuniBot, y cargar fotos, videos, ubicación y descripción para denunciar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.

Además, establece sanciones con multas por incumplimiento de normativa vigente. "Lo que buscamos no es estigmatizar a los animales, sino agilizar la denuncia y promover la tenencia responsable", agregó la concejala.