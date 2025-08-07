Proponen que los rosarinos puedan denunciar online casos de perros potencialmente peligrosos

Economía
El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Ovación
Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia
Política
Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"
Información General
Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja
Información General
Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Ovación
Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"
Política
Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Salud
Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca
Policiales
Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
La Ciudad
Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
Economía
La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
La Ciudad
Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad
Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
Política
Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores
Policiales
Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Salud
Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
La Ciudad
Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
Política
Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"
Información general
Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste