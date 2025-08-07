La Capital | Ovación | muerte

Conmoción por la muerte de una joven promesa internacional del karting: tenía 16 años

A esa edad ya había logrado grandes cosas en la actividad. Corrió en un mundial y otras grandes competencias

7 de agosto 2025 · 15:49hs
La muerte de Matilde Itzcovich puso de luto a Uruguay y el deporte automotor.

La muerte de Matilde Itzcovich puso de luto a Uruguay y el deporte automotor.

El deporte uruguayo en general y el automovilismo en particular, en este caso también argentino, se vio conmovido en las últimas horas por una triste noticia: la muerte por suicidio de una joven piloto de 16 años que era una gran promesa en ese deporte a nivel internacional.

Se trata de Matilde Itzcovich, quien a su corta edad ya había logrado grandes cosas en el karting. En 2023 se convirtió en la primera mujer de Uruguay en competir en el Mundial de Karting FIA en Inglaterra, y un tiempo después volvió a destacarse en la ROK Cup, en Italia.

Era hija de Mauricio Itzcovich, un piloto de rally que en 2023 le puso fin a su carrera para acompañar la de sus dos hijos: Matilde y Manuel, también kartista. Era hija de Mauricio Itzcovich, un piloto de rally que en 2023 le puso fin a su carrera para acompañar la de sus dos hijos: Matilde y Manuel, también kartista.

En octubre de 2024, corrió la gran final en el South Garda Karting de Lonato, representando a Uruguay en la categoría Super Rock Senior, donde compitieron más de 400 pilotos de más de 35 países.

Era hija de Mauricio Itzcovich, un piloto de rally que en 2023 le puso fin a su carrera para acompañar la de sus dos hijos: Matilde y Manuel, también kartista.

La joven empezó a los 13 años

Matilde empezó en la actividad a los 13 años, cuando en una reunión familiar expresó que quería correr. Fue al karting indoor, donde el dueño le dijo que tenía condiciones para más. Tras meses de insistencia, logró que la probaran. Se formó en la escuelita del expiloto Raúl Bruschi y, desde su primera carrera, no paró más.

La Federación Uruguaya de Karting expresó en un comunicado su "más hondo pesar” y acompañó a la familia Itzcovich en este momento tan doloroso. “A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”, cerraron.

Un caso reciente en Argentina

El 18 de junio, una jugadora de básquet de 24 años, que era considerada una promesa de ese deporte en Argentina, murió trágicamente en las últimas horas tras arrojarse a las vías y ser arrollada por un tren. La noticia sobre esta tragedia conmovió al mundo del básquet en particular y del deporte en general.

El hecho ocurrió a la altura de Lisandro de la Torre, entre las calles 12 y 13, en Berazategui. Fue en horas de la tarde y generó conmoción en la zona, ya que desde el principio el caso se presentó como un suicidio.

