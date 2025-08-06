Un excapitán de Newell's sin piedad con Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse él"

Economía
La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
La Ciudad
Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad
Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
Política
Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores
Policiales
Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Salud
Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
La Ciudad
Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
Política
Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"
Información general
Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
La Ciudad
Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes
La Ciudad
Fentanilo contaminado: la Justicia determinó que se aplicaron más de 30 mil dosis
Policiales
Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle
Politica
El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo
Zoom
Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual