Un excapitán de Newell's sin piedad con Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse él"

Un referente rojinegro y que dejó una huella como jugador de Boca arremetió con dureza hacia Román, el actual presidente xeneize

Tras la polémica que se generó por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca , el excapitán y referente de Newell's Rolando Schiavi realizó un análisis de la tensa situación y apuntó contra la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme .

En el arranque de su análisis, el Flaco manifestó: “El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante”. El también exjugador del xeneize agregó: “Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”.

Schiavi estuvo en Newell's y se convirtió en uno de los principales referentes leprosos desde la temporada 2007 a la 2011.

El exdefensor central explicó que Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución porque no tenían “peso” a nivel dirigencial. Pero Schiavi señaló con un paréntesis la continuidad de Marcelo Alejandro Delgado en la dirigencia de Boca a pesar de la disolución del Consejo de Fútbol, a quien tildó con un fuerte título: "La mano derecha de Juan Román Riquelme".

El Flaco Schiavi habló del Chelo Delgado

“El que tiene mejor llegada con los jugadores es Chelo (Delgado), él es el más confiable para los jugadores”, expresó Rolando Schiavi sobre el exdelantero surgido en Rosario Central.

En el final de su picante análisis, el Flaco dio otro duro golpe contra Riquelme: “Por más que se habla de un mánager va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Juan Román Riquelme. Todas las decisiones las toma él”.