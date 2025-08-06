Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

La reserva de Newell's superó 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el predio de Bella Vista, y se afirma en la parte más alta del grupo A

Los pibes de Newell's vencieron hoy 2 a 1 a sus pares de Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido correspondiente a la 4ª fecha del torneo de reserva. El choque se desarrolló ayer en el predio de Bella Vista y para el conjunto rojinegro anotaron Jerónimo Russo, a los 15', y Bautista Gerez, a los 44', en contra tras un centro de Facundo Guch. En tanto, a los 21', había igualado transitoriamente Branco Castelli.