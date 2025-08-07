La Capital | Economía | bancos

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones: a cuánto cotizará

Los participantes del REM, una encuesta que publica mensualmente el Banco Central, fijaron cuál será el precio de la divisa hacia finales de 2025.

7 de agosto 2025 · 15:43hs
Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones: a cuánto cotizará

Foto: Archivo AP

El mercado no espera que cese la presión sobre el dólar. Luego de registrar un salto de $165 en julio, los analistas de la city prevén que persistirá la tendencia alcista en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por lo que, según proyectaron, el tipo de cambio oficial podría cerrar el año por encima de los $ 1.400.

Así lo informó el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), una encuesta que publica mensualmente el Banco Central (BCRA) y de la que participan consultoras, centros de investigación locales e internacionales y entidades financieras de Argentina.

El informe del REM incluyó estimaciones realizadas entre el 29 y el 31 de julio por 41 participantes, entre los que se encuentran 31 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 10 entidades financieras que operan en la Argentina. Se trató del séptimo relevamiento mensual del año y forma parte de un seguimiento sistemático sobre variables clave como inflación, actividad económica, desempleo, tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal.

El informe señala que la divisa podría ubicarse en el cierre de agosto a $ 1.315, lo que se traduce en una suba de $85 respecto al REM que se publicó en junio.

"La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1.315 por dólar para el promedio de agosto de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto es $ 1.304 por dólar", precisa el documento.

En septiembre, un mes clave para la administración de Javier Milei, dado que se llevarán a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los analistas consideran que el dólar llegaría a $ 1.340, con un aumento de $90,9 respecto del relevamiento anterior.

En cambio, en octubre, otro mes de alto impacto en el escenario político -por los comicios nacionales del 26 de octubre-, el tipo de cambio treparía a los $ 1.361, con una diferencia de $89,4.

Para los últimos dos meses del año, las proyecciones marcan que la divisa oficial podría alcanzar la línea de los $ 1.400, superando el pico máximo de $ 1380 desde que el Gobierno anunció la eliminación del cepo para las personas físicas e implementó un esquema de flotación entre bandas para el dólar.

En noviembre, la encuesta señala que la divisa llegará a $ 1.393, con una variación de $96,7 respecto al REM de junio.

Por último, los analistas prevén que en diciembre la cotización se ubicará en $ 1.405, representando una diferencia de $81 frente al informe del secto mes del año.

Bajo estas proyecciones, el dólar tendría ajustes en torno al 1% o 2% mensual, lo cual -según los parámetros actuales- se mantendría a la par del ritmo de la taza de inflación minorista registrada en los últimos meses (en mayo, el guarismo fue del 1,5%, mientras que en junio alcanzó el 1,6%).

No obstante, otro dato que arrojó la encuesta es que los bancos y consultoras pronostican que en los próximos 12 meses la divisa llegaría a cotizar a $ 1.522, una diferencia de $102,20 respecto al REM anterior.

Por lo pronto, la encuesta de julio se mantuvo distante respecto de las proyecciones que sentó el Gobierno en el Presupuesto 2026, proyecto que fue enviado al Congreso a comienzos de julio. Para el Ejecutivo, la divisa se ubicará al término del 2025 en $ 1.229 por dólar, una diferencia de $176 respecto a lo que anticipa el REM.

Invertí en periodismo

Noticias relacionadas
el dolar oficial cayo por quinta jornada consecutiva: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

chile suspendio la importacion de carne argentina por miedo a la aftosa tras una desregulacion del gobierno

Chile suspendió la importación de carne argentina por miedo a la aftosa tras una desregulación del gobierno

Fisfe advirtió que eliminar políticas específicas y estructuras dedicadas a estos sectores no solo debilita el presente productivo, sino que compromete seriamente el futuro del país.

Fisfe suma su rechazo a la disolución de la Secretaría de Industria y la Secretaría Pyme

sueldo licuado: la mayoria de los sectores pierde contra la inflacion en el primer semestre

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo último

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Los hinchas de un club de primera , incendiados con el DT rosarino: qué le gritaron cuando se iba al vestuario

Los hinchas de un club de primera , incendiados con el DT rosarino: qué le gritaron cuando se iba al vestuario

Imputan y citan por amenazas de muerte al hijo de una víctima de la Triple A

Imputan y citan por "amenazas de muerte" al hijo de una víctima de la Triple A

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Una de las amenazas fue para quedarse con una casa que había pertenecido a Milton Damario, absuelto por el crimen del líder de Los Monos, Claudio "Pájaro" Cantero

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones: a cuánto cotizará
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones: a cuánto cotizará

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Ovación
Newells: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Newells: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Newell's: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Central en Tucumán: cómo será el operativo para recibir a más de 3.000 canallas

Central en Tucumán: cómo será el operativo para recibir a más de 3.000 canallas

Policiales
Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

La Ciudad
Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista de Rosario, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista de Rosario, en un libro con imágenes inéditas

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes en Rosario

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes en Rosario

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Política

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será
Información general

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: Haré lo que haya que hacer
Política

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU
La Ciudad

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos
Zoom

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
Información General

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros
La Región

Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado