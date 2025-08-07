El dólar oficial cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial acumula una baja de casi $50 desde su máximo.

El dólar oficial operó este jueves a la baja, con el mayorista debajo de la franja de los $1.330, y tipo de cambio minorista retrocediendo en el Banco Nación (BNA) . Por su parte, los financieros también subieron.

En el segmento mayorista, el dólar operó a $1.326, por lo que en las últimas cinco ruedas acumula una caída de $48. Mientras, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) lo hizo a $1.347,06 para la venta, y en el BNA a $1.340.

Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro (o solidario ), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.742.

Entre los paralelos, el dólar MEP cayó un 0,2% a $1.332,73, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,2% a $1.334,76.

A cuánto cotizó el blue en Rosario

El dólar blue, en tanto, subió $5 y se vendió a $1.309 para la compra y $1.339 para la venta, según un relevamiento en la city de Rosario.

Los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.359 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

Fuentes del mercado destacaron que la calma del mayorista responde a una continuidad del apetito por el carry trade (bicicleta financiera), ya que los operadores perciben que las tasas permanecen altas en términos reales.