El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

La temperatura mínima iría en descenso en los próximos días, pero la semana que viene se esperan máximas por encima de los 20º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 17º, en una semana con mínimas bajas pero a la espera de la llegada de una nueva miniprimavera a partir del lunes próximo.

La madrugada de este jueves llega con vientos moderados del sur, un registro de 11º y cielo nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 8º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 17º, bajando a 9º durante la noche.

El viernes tendría cielo entre despejado y ligeramente nublado, pero haría más frío: se pronostica una máxima de 15º y una mínima de apenas 2º.

El sábado comenzaría una recuperación paulatina, con temperaturas entre 16º y 4º, y cielo despejado.

El domingo la máxima treparía hasta los 18º y la mínima se mantendría en 4º, con previsiones de cielo parcialmente nublado.

La semana próxima llegaría con otra miniprimavera: aunque con nubosidad variable, el lunes tendría marcas entre 20º y 5º, y el martes las temperaturas estarían entre 21º y 8º.