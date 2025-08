Asesinato en barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado en la puerta de su casa

Cuando Rodríguez se levantó de la silla la moto apareció por un costado del asfalto y comenzaron los disparos. Rodríguez intentó huir a las corridas por Magaldi e intentó cruzar el pasaje Gallegos, pero las balas le repicaban cerca y al menos tres lo impactaron hasta que cayó. Varias manchas de sangre marcan el recorrido de Rodríguez.

"Era un viejo vecino del barrio, siempre vivió por acá, no se metía con nadie pero hacía su vida", es el eufemismo que se usa en los barrios para contar lo que no se cuenta. Otros vecinos, más sueltos de lengua, comentaron que "ese búnker hace mucho que funciona, y parece que cambió de dueño o alguien quería que ahí no se venda más".

Al llegar las unidades policiales les informaron que Rodríguez habría sido trasladado al Hospital de Emergencias con distintas heridas de arma de fuego en el tórax. Los efectivos recogieron no menos de 15 vainas servidas y comprobaron impactos contra el frente de un domicilio. Pasadas las 14 desde el hospital informaron de la muerte de Rodríguez.