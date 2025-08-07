La Capital | Policiales | Cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

La policía arrestó al joven de 17 años durante un operativo de rutina en la zona noroeste. El bloque tenía el sello de un delfín

7 de agosto 2025 · 08:20hs
El sospechoso quedó alojado en la comisaría 16ª tras el hallazgo de la cocaína.

El sospechoso quedó alojado en la comisaría 16ª tras el hallazgo de la cocaína.

La Policía de Acción Táctica (PAT) secuestró este miércoles un ladrillo de algo más de un kilogramo de cocaína en el noroeste de Rosario. Según fuentes vinculadas al operativo, un adolescente fue detenido cuando llevaba la droga mientras iba caminando por la calle, en plena tarde, y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Los investigadores encontraron el paquete por una persecución iniciada a la tarde en el barrio Industrial. El joven de 17 años venía caminando por la vía pública cuando se cruzó con los agentes e intentó escapar, pero lo atraparon muy cerca del sitio donde lo interceptaron.

De acuerdo a los primeros peritajes y medidas de la Policía de Investigaciones (PDI), el sospechoso tenía un bloque de 1,054 kilogramos de cocaína con el sello de un delfín. Se trata de una marca que ya fue identificada en operativos previos y generalmente se emplea para la distribución material estupefaciente de máxima pureza.

Un kilo de cocaína en una bolsa de basura

Los efectivos de la PAT denunciaron que el adolescente llevaba la droga bajo el brazo hasta que se lo cruzaron en la intersección de Formosa y Carrasco. En ese momento, el muchacho intentó huir hacia el norte para evadirlos.

Cocaína Juan José Paso 2000

La persecución concluyó a una cuadra del lugar. El joven había doblado hacia el oeste cuando llegó a Juan José Paso y trató de meterse en un pasillo. En el camino descartó una bolsa de residuos negra, donde había escondido el paquete.

>> Leer más: Secuestran 5 kilos de cocaína en un colectivo que salió desde Rosario, pero no hubo detenidos

La patrulla de la PAT atrapó al sospechoso porque se cayó cerca de la vereda. El fiscal de la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Gabriel Álvarez, ordenó el traslado del detenido a la comisaría 16ª para continuar con el procedimiento.

En segundo lugar, el funcionario judicial solicitó el traslado de la droga a la división de microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). Los primeros test confirmaron que el adolescente llevaba una gran cantidad de cocaína. Además del material estupefaciente, los efectivos le secuestraron un teléfono Redmi rojo con la pantalla dañada.

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati.

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La tragedia vial de la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

El joven asesinado fue derivado Hospital Clemente Álvarez. 

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

La víctima de la balacera fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña.

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle

