Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Martina Bednarek y la sanlorencina Martina Franco, formadas en Náutico y Red Star respectivamente, serán las representantes regionales en la cita ecuménica que comienza este jueves. El debut será ante Canadá

La rosarina Martina Bednarek, ex-Náutico Avellaneda, es una gran promesa del vóley nacional y suele alternar con la selección mayor.

Se volvió una sana costumbre que Rosario y la región tengan representantes en los seleccionados nacionales de Vóley . Las Panteritas U21 no son la excepción a la regla. Tanto la rosarina Martina Bednarek como la sanlorencina Martina Franco serán las embajadoras zonales en el Mundial de la categoría que verá acción desde este jueves 7 hasta el 17 de agosto en Indonesia.

La calurosa ciudad portuaria de Surabaya, la segunda más populosa de Indonesia, cobijará a 24 selecciones por primera vez (anteriormente eran 16), que se repartirán en 4 grupos de 6 equipos cada uno. Avanzarán los primeros cuatro de cada zona y los dos últimos definirán posiciones del 17 al 24 lugar.

Las Panteritas estarán en el grupo A junto a las locales indonesias, Serbia, Canadá, Puerto Rico y Vietnam. La jornada inaugural para las juveniles argentinas será inédita, ya que afrontarán dos encuentros el mismo día. En la madrugada de este jueves irán ante las canadienses y esa misma noche, a las 23, enfrentarán a las puertorriqueñas. Se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de VolleyballWorld .

La clasificación de Las Panteritas

La selección juvenil logró la clasificación desde el Sudamericano 2024, disputado en Osorno (Chile), cuando el plantel dirigido por Martín Ambrosini se quedó con el subcampeonato. La rosarina Martina Bednarek fue la goleadora argentina en aquella final que perdió 3-2 ante Brasil, con 25 puntos, y fue elegida como la mejor opuesta del torneo.

Bednarek, ex-Náutico Avellaneda, es una gran promesa del vóley nacional y suele alternar con la selección mayor, con la que se consagró campeona de América en julio en Brasil, aplastando a las locales en la definición. Luego de pasar por el Chieri ’76 de Italia fue contratada por el Heidelberg, vigente campeón de la liga femenina española.

Voley 02 81458669 Martina Franco, formada en las inferiores de Red Star de San Lorenzo.

Formada en las inferiores de Red Star de San Lorenzo (también vistió la camiseta de Náutico en 2024), la otra representante de estos pagos será Martina Franco. La joven talento ya disputó el Mundial Sub-18 en México (2021) y se alzó con el título sudamericano Sub-19 en 2022. La sanlorencina fue becada en Texas y se sumó a UTRGV Vaqueros, uno de los equipos más importantes de la NCAA Division I, la máxima categoría del vóley universitario femenino estadounidense. Pero ahora vestirá la celeste y blanca.

Más rosarinos mundialistas

Náutico sigue catapultando a jóvenes promesas a los diferentes seleccionados juveniles. Fausto Díaz y Alvaro Ferrer son otras dos de las tantas evidencias.

Díaz fue confirmado en la lista U21 que jugará el Mundial de la categoría en China, desde el 21 de agosto. El punta ya disputó el Mundial U19 y el Mundial U21 2023. Además fue parte del proceso de la mayor en la Liga de Naciones (VNL) y la Copa América 2025.

Participó en Uzbekistán

Mientras que Ferrer terminó hace unos días su participación en el Mundial U19 de Uzbekistán, con Argentina finalizando 12ª. En la fase de grupos venció con autoridad a Puerto Rico (3-0), a Turquía (3-2), a Uzbekistán (3-1), a Pakistán (3-2) y perdió en tie-break ante Bélgica (2-3). En octavos de final fue eliminado por España (0-3). En la reubicación superó a Estados Unidos (3-2), cayó muy ajustado frente a China (2-3) y nuevamente ante los belgas (1-3). Mejoró un puesto del último certamen ecuménico.

“Otra experiencia inolvidable, llena de todas las emociones. Disfruté cada partido y cada día junto al equipo. Me llevo muchos aprendizajes y experiencias que no voy a olvidar, con otra oportunidad representando a la celeste y blanca”, analizó el jugador de Náutico.