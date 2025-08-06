La Capital | Ovación | Vóley

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Martina Bednarek y la sanlorencina Martina Franco, formadas en Náutico y Red Star respectivamente, serán las representantes regionales en la cita ecuménica que comienza este jueves. El debut será ante Canadá

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

6 de agosto 2025 · 20:51hs
La rosarina Martina Bednarek

La rosarina Martina Bednarek, ex-Náutico Avellaneda, es una gran promesa del vóley nacional y suele alternar con la selección mayor.
Martina Franco

Martina Franco, formada en las inferiores de Red Star de San Lorenzo.

Se volvió una sana costumbre que Rosario y la región tengan representantes en los seleccionados nacionales de Vóley. Las Panteritas U21 no son la excepción a la regla. Tanto la rosarina Martina Bednarek como la sanlorencina Martina Franco serán las embajadoras zonales en el Mundial de la categoría que verá acción desde este jueves 7 hasta el 17 de agosto en Indonesia.

La calurosa ciudad portuaria de Surabaya, la segunda más populosa de Indonesia, cobijará a 24 selecciones por primera vez (anteriormente eran 16), que se repartirán en 4 grupos de 6 equipos cada uno. Avanzarán los primeros cuatro de cada zona y los dos últimos definirán posiciones del 17 al 24 lugar.

Las Panteritas estarán en el grupo A junto a las locales indonesias, Serbia, Canadá, Puerto Rico y Vietnam. La jornada inaugural para las juveniles argentinas será inédita, ya que afrontarán dos encuentros el mismo día. En la madrugada de este jueves irán ante las canadienses y esa misma noche, a las 23, enfrentarán a las puertorriqueñas. Se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de VolleyballWorld.

Embed - Argentina vs. Canada - Pool A | Women's U21 World Champs 2025 - Full Match

>>Leer más: Vóley: el coach quedó muy conforme con la concentración de Las Panteritas en Rosario

La clasificación de Las Panteritas

La selección juvenil logró la clasificación desde el Sudamericano 2024, disputado en Osorno (Chile), cuando el plantel dirigido por Martín Ambrosini se quedó con el subcampeonato. La rosarina Martina Bednarek fue la goleadora argentina en aquella final que perdió 3-2 ante Brasil, con 25 puntos, y fue elegida como la mejor opuesta del torneo.

Bednarek, ex-Náutico Avellaneda, es una gran promesa del vóley nacional y suele alternar con la selección mayor, con la que se consagró campeona de América en julio en Brasil, aplastando a las locales en la definición. Luego de pasar por el Chieri ’76 de Italia fue contratada por el Heidelberg, vigente campeón de la liga femenina española.

Voley 02 81458669
Martina Franco, formada en las inferiores de Red Star de San Lorenzo.

Martina Franco, formada en las inferiores de Red Star de San Lorenzo.

Formada en las inferiores de Red Star de San Lorenzo (también vistió la camiseta de Náutico en 2024), la otra representante de estos pagos será Martina Franco. La joven talento ya disputó el Mundial Sub-18 en México (2021) y se alzó con el título sudamericano Sub-19 en 2022. La sanlorencina fue becada en Texas y se sumó a UTRGV Vaqueros, uno de los equipos más importantes de la NCAA Division I, la máxima categoría del vóley universitario femenino estadounidense. Pero ahora vestirá la celeste y blanca.

>>Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: cuáles son los nuevos avances en la causa

Más rosarinos mundialistas

Náutico sigue catapultando a jóvenes promesas a los diferentes seleccionados juveniles. Fausto Díaz y Alvaro Ferrer son otras dos de las tantas evidencias.

Díaz fue confirmado en la lista U21 que jugará el Mundial de la categoría en China, desde el 21 de agosto. El punta ya disputó el Mundial U19 y el Mundial U21 2023. Además fue parte del proceso de la mayor en la Liga de Naciones (VNL) y la Copa América 2025.

Participó en Uzbekistán

Mientras que Ferrer terminó hace unos días su participación en el Mundial U19 de Uzbekistán, con Argentina finalizando 12ª. En la fase de grupos venció con autoridad a Puerto Rico (3-0), a Turquía (3-2), a Uzbekistán (3-1), a Pakistán (3-2) y perdió en tie-break ante Bélgica (2-3). En octavos de final fue eliminado por España (0-3). En la reubicación superó a Estados Unidos (3-2), cayó muy ajustado frente a China (2-3) y nuevamente ante los belgas (1-3). Mejoró un puesto del último certamen ecuménico.

“Otra experiencia inolvidable, llena de todas las emociones. Disfruté cada partido y cada día junto al equipo. Me llevo muchos aprendizajes y experiencias que no voy a olvidar, con otra oportunidad representando a la celeste y blanca”, analizó el jugador de Náutico.

Noticias relacionadas
Los pibes de Newells festejaron en el predio de Bella Vista.

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Cuando todo indicaba que el Pipa Benedetto, el principal refuerzo rojinegro, iba a poder realizar su presentación frente a Central Córdoba, en el Coloso, una nueva molestia trastocó todo lo programado.  

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

La decisión del intendente de Madryn beneficia a su hermano, que es presidente de Deportivo. 

La polémica decisión de un intendente para favorecer al club presidido por su hermano que pelea el ascenso

Los hinchas de Central en la filial de Tucumán. 

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newells viene de Colombia

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newells sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Lo último

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Newells: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Nicolás Toloza acordó una pena de 11 años. Su historia resume la de muchos jóvenes presos que desarrollan carreras delictivas desde la cárcel
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newells viene de Colombia

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newells sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Ovación
La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Policiales
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

La Ciudad
Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

Salta 2141, un espacio que se transforma: anunciaron la obra para la escuela de música

Salta 2141, un espacio que se transforma: anunciaron la obra para la escuela de música

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newells y a Central
OVACIÓN

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newell's y a Central

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes
La Ciudad

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes

Fentanilo contaminado: la justicia determinó que se administraron más de 30 mil dosis
La Ciudad

Fentanilo contaminado: la justicia determinó que se administraron más de 30 mil dosis

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle
Policiales

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual
Zoom

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones
La Ciudad

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría
Ovación

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría

Santa Fe en Movimiento: más de 2.750 deportistas compiten para representar a la provincia

Santa Fe en Movimiento: más de 2.750 deportistas compiten para representar a la provincia

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

La historiadora rosarina agraviada por Milei ahora cruzó a un diputado
Política

La historiadora rosarina agraviada por Milei ahora cruzó a un diputado

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

El dólar blue se consolida como el más barato del mercado
Economía

El dólar blue se consolida como el más barato del mercado