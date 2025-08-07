Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos

Hubo incidentes antes de que la banda subiera al escenario en Bogotá. Se enfrentaron barras de diferentes equipos de fútbol. La palabra de Pablo Lescano

En la previa de un recital de Damas Gratis en Colombia, se desató una batalla campal inusitada entre barras de dos equipos rivales fútbol . Los graves enfrentamientos entre los hinchas dejaron el saldo de un muerto y, por el momento, 15 heridos.

Todo sucedió minutos antes de que Pablo Lescano, líder de la banda de cumbia villera, se suba al escenario . Antes de que el grupo musical pueda tocar la primera canción de la noche, el concierto ya se había cancelado. El violento hecho tomó lugar este miércoles por la noche en el Movistar Arena de Bogotá.

Fueron los hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos mayores clubes de fútbol de la ciudad colombiana de Bogotá, quienes se enfrentaron violentamente. En los videos que se difundieron en redes sociales, se puede ver como los diferentes grupos comienzan a discutir, luego vinieron los golpes y hasta se revolearon objetos que volaron como proyectiles.

En algunas imágenes que circularon por la web hasta se puede observar como los barras se golpearon con palos. Por el episodio de gran violencia, las responsables del Movistar Arena tuvieron que suspender el evento.

La palabra de Pablo Lescano

Luego de que el espectáculo fuera suspendido, Pablo Lescano, el vocalista y líder de Damas Gratis hace décadas, se pronunció en sus redes sociales, triste por la violenta secuencia que se vivió en la previa del concierto de Bogotá.

"Chau Bogotá, Colombia me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, escribió Lescano en una historia de Instagram, junto a testimonios de fans que relataban lo sucedido esa noche.

Tras los graves enfrentamientos de esta miércoles, las autoridades Movistar Arena debieron tomar cartas en el asunto y suspendieron el recital por "motivos de seguridad" para "proteger a los asistentes y colaboradores". Además, aclararon que "tuvieron que intervenir y recuperar el orden", por lo que el recinto fue evacuado "para garantizar el bienestar de todos los presentes".