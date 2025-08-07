La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

El organismo prohibió la venta de diversos elementos para la salud dental de una misma marca por irregularidades en su inscripción sanitaria

7 de agosto 2025 · 08:48hs
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos para blanquear los dientes. La marca había sido recomendada por varios influencers en redes sociales.

El organismo oficializó la medida mediante la Disposición 5661/25 publicada en el Boletín Oficial. Se trata de la marca "Carbon Coco", de la cual se prohibieron una serie productos que tienen que ver con tratamientos dentales.

La decisión fue tomada luego de haberse recibido una consulta vía mail en la casilla de correo de Cosmetovigilancia en relación a los productos de "Carbon Coco". A partir de una investigación, se pudo constatar la oferta de productos de la marca sin inscripción sanitaria. Asimismo, ante la consulta a la base de datos de cosméticos inscriptos en la Anmat, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los del rotulado de losd productos.

Al no estar inscriptos en Anmat, estos productos fueron considerados ilegítimos. El organismo regulador desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración y resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia.

“La medida fue tomada con la finalidad de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Administración Nacional, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia”, detalla el comunicado de la Anmat.

>>Leer más: Anmat retiró del mercado un colirio para los ojos

Cuáles son los productos prohibidos por Anmat

Los productos de la marca "Carbon Coco" prohibidos por Anmat son los siguientes:

  • Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Coco.
  • Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Menta.
  • Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Limón.
  • Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Frutilla.
  • Enjuague bucal Activated Charcoal Alcohol Free Rinse.
  • Mascarilla facial MASK.
