Ariel Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar contra Atlético en Tucumán

El entrenador tiene en mente utilizar el 4-3-3, con la permanencia de Franco Ibarra, la salida de Federico Navarro y el ingreso de Emanuel Coronel

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

7 de agosto 2025 · 14:56hs
Franco Ibarra es el volante central que tiene chances de seguir entre los titulares de Central.

¿Será este sábado en Tucumán? Es una posibilidad. Es que Ariel Holan probó en estos días distintas variantes tácticas. Y, por lo que pudo saberse de los últimos ensayos, hay chances de que para visitar a Atlético Tucumán el entrenador de Central “rompa” el “doble cinco” que viene utilizando, cambiando el esquema 4-2-3-1 para darle paso a un 4-3-3.

Esta modificación de esquema implicaría algunos “corrimientos” posicionales, pero un solo cambio en lo nominal: el ingreso de Emanuel Coronel en lugar de Federico Navarro. Aunque no hay que descartar que el que termine saliendo del equipo sea Franco Ibarra.

¿Cuál sería la intención de Holan con esta variante táctica? Entre otras, la de generar nuevas sociedades para tratar de insertar en el equipo, de la mejor manera posible, a los que llegaron como refuerzos, Ángel Di María y Alejo Veliz.

El candidato a salir

Para alterar el sistema táctico, tendrá que salir uno de los volantes centrales. Y, al menos por ahora, a partir de la información que se filtró de los entrenamientos a puertas cerradas, todo indica que el que dejaría el once sería Navarro. Aunque Ibarra también cuenta con sus chances de pasar al banco de relevos.

De todos modos, aún no hay nada definido de parte de Holan. Eso sí, el que ingresaría al equipo sería Coronel, que ocuparía el lateral derecho para que Enzo Giménez, que viene cumpliendo la función de marcador de punta, se adelante en el terreno y sea el interno derecho.

Emanuel Coronel es candidato a volver en la formación titular de Central.

Con este movimiento de piezas, especialmente en el sector derecho, debería gestarse una nueva “sociedad” futbolística para que Di María participe del juego con mayor frecuencia y eficiencia.

En la izquierda, se mantendrían los que vienen jugando desde hace un buen tiempo: Sández, Malcorra y Campaz. La producción futbolera de este trío, aunque con un bajón de rendimiento en algunos de estos últimos partidos, ha sido una de las principales armas ofensivas del equipo de Holan.

Los once de Central, con tres cambios

En cuanto al 4-3-3 al que le viene dando rodaje Holan en los entrenamientos, estaría integrado por: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra o Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz y Jaminton Campaz.

De confirmarse esta alineación para visitar el sábado a los tucumanos, habría tres cambios en relación al equipo inicial que la fecha pasada igualó sin tantos con San Martín de San Juan en Arroyito.

Además del ingreso de Coronel por Navarro o Ibarra, se darían los regresos del uruguayo Mallo, que dejó atrás un problema muscular y reemplazará a Juan Cruz Komar, y de Campaz, que ya había jugado el segundo tiempo ante los sanjuaninos, en lugar de Giovanni Cantizano.

Facundo Mallo se recuperó y jugará por Juan Cruz Komar.

Respecto del doble cinco, por el momento quedaría archivado. O al menos, quedaría de lado, a la espera de ver qué réditos entrega la nueva propuesta táctica.

La primera evaluación de cómo responde con un único volante central será en Tucumán. Y, si mantiene esta táctica, tendrá los próximos exámenes en el Gigante, donde hace tres partidos que no consigue triunfos. Primero se medirá con Deportivo Riestra, y luego, nada menos que ante Newell's, el clásico rival.

Las veces que estuvieron juntos

En la racha positiva que ostenta Rosario Central de cinco partidos “al hilo” sin derrotas de visitante, Holan apostó casi siempre por el doble cinco conformado por la dupla Ibarra y Navarro.

Solo no pudo poner en cancha a ese binomio en la victoria ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, ya que Ibarra estaba suspendido por acumulación de amarillas. Ese día, en el “doble cinco”, el paraguayo Giménez fue el que acompañó a Navarro.

Federico Navarro disputó todos los partidos del Clausura, pero en Tucumán puede ir al banco.

De los 4 partidos de esta racha de 5 encuentros en los que Ibarra y Navarro compartieron el doble cinco, ambos completaron los 90 minutos solo una vez. Fue en el empate ante River (2-2). De los 3 juegos restantes, 2 veces fue reemplazado Navarro, siempre en el segundo tiempo (ante Talleres y Platense,; y una vez le tocó salir a Ibarra (el último partido ante Lanús), también en el complemento.

Ahora, en Tucumán, Holan tendrá la chance de poner en cancha el nuevo sistema que ensayó en la semana. Con este 4-3-3, el entrenador tratará de que Di María esté más cómodo en cancha y, a partir de eso, consiga mayor protagonismo en el equipo.

La consecuencia lógica de que Angelito aporte más en la elaboración del juego, será beneficio directo para Veliz, que de esta forma contaría con más chances para convertir.

