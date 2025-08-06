La Capital | Política | Santa Fe

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

El diputado nacional Roberto Mirabella y el exministro Juan Manuel Pusineri piden que el PJ informe cómo armará la lista para diputados nacionales

6 de agosto 2025 · 21:18hs
La lista de candidatos a diputado levanta temperatura en el peronismo santafesino.

La lista de candidatos a diputado levanta temperatura en el peronismo santafesino.

La interna del peronismo toma temperatura. El sector del exgobernador Omar Perotti se presentó ante la Justicia electoral para que el PJ Santa Fe informe cómo se armará la lista para diputados nacionales.

El escrito del perottismo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) lleva la firma del diputado nacional Roberto Mirabella y Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo del rafaelino y secretario de Organización del PJ provincial.

El perottismo encontró una señal favorable en los tribunales. El juez federal subrogante Aurelio Cuello Murua intimó al PJ de Santa Fe a que informe sobre cómo seleccionará sus candidatos.

>> Leer más: El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

En su presentación, Mirabella y Pusineri solicitaron que en "un plazo de 24 horas de inmediato y cabal cumplimiento", el PJ Santa Fe informe cuál será el ámbito y el criterio adoptado para el armado de la lista para las elecciones del 26 de octubre, en línea con la acordada N°37/2025 de la CNE.

Para eso, el perottismo solicita tres cuestiones a la dirección del partido, conducido por los senadores y otros espacios.

En primer lugar, que defina y publique "el sistema electoral interno que regulará la selección y proclamación de sus candidatos y la integración de las listas para las próximas elecciones de diputados nacionales".

En segundo lugar, que garantice "el método democrático interno y la participación política efectiva de sus afiliados, así como la representación de las minorías".

>> Leer más: Perotti sale a escena y envía otra señal al peronismo

En tercer lugar, asegurar "la transparencia y publicidad de las normas y procedimientos aplicable".

Embed

"Hasta la fecha de esta presentación el partido no ha instrumentado y/o comunicado instancia alguna referida a los mecanismos que aseguren la democracia interna en línea con establecido por la mencionada acordada".

En esa resolución, los integrantes de la CNE plantearon la necesidad de asegurar los principios democráticos internos, los derechos de los afiliados a elegir y ser elegidos, la transparencia en la selección de candidaturas, y la seguridad jurídica, en función de la suspensión de las Paso.

Hace meses que el perottismo viene planteando una lista única en el PJ que respete "la voluntad expresada por la ciudadanía" en las elecciones en que el PJ fue en unidad, un criterio que beneficia al sector del exgobernador.

La discusión en el peronismo, al rojo vivo

La presentación se da a horas del cierre de alianzas de este jueves. El plazo para la presentación de listas vence el domingo 17 de agosto.

En estas elecciones el peronismo pone en juego tres bancas: la de Mirabella, la de Magalí Mastaler (La Cámpora) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).

En el perottismo plantean que quieren jugar por dentro de la estructura del PJ. Sin embargo, otros espacios consideran que se trata de una maniobra y que al final el sector del exsenador nacional irá por afuera.

Noticias relacionadas
Este martes se reunió la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

La Convención discute la polémica reelección del gobernador de Santa Fe

Este martes se reunió la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

La Convención discute la polémica reelección del gobernador de Santa Fe

La negociación de las paritarias no avanzó en el inicio de agosto.

Paritarias en Santa Fe: el acuerdo se demora tras una segunda reunión sin oferta

Rafael Gutiérrez, víctima de un robo en la ciudad de Santa Fe

Video: le robaron el celular en Santa Fe al ministro de la Corte Rafael Gutiérrez

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newells viene de Colombia

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newells sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Lo último

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Newells: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Nicolás Toloza acordó una pena de 11 años. Su historia resume la de muchos jóvenes presos que desarrollan carreras delictivas desde la cárcel
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newells viene de Colombia

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newells sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Ovación
La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Policiales
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

La Ciudad
Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

Salta 2141, un espacio que se transforma: anunciaron la obra para la escuela de música

Salta 2141, un espacio que se transforma: anunciaron la obra para la escuela de música

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newells y a Central
OVACIÓN

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newell's y a Central

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes
La Ciudad

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes

Fentanilo contaminado: la justicia determinó que se administraron más de 30 mil dosis
La Ciudad

Fentanilo contaminado: la justicia determinó que se administraron más de 30 mil dosis

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle
Policiales

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual
Zoom

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones
La Ciudad

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría
Ovación

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría

Santa Fe en Movimiento: más de 2.750 deportistas compiten para representar a la provincia

Santa Fe en Movimiento: más de 2.750 deportistas compiten para representar a la provincia

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

La historiadora rosarina agraviada por Milei ahora cruzó a un diputado
Política

La historiadora rosarina agraviada por Milei ahora cruzó a un diputado

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

El dólar blue se consolida como el más barato del mercado
Economía

El dólar blue se consolida como el más barato del mercado