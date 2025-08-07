Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones El sinestro fatal ocurrió cerca de las 7 de la mañana, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe) 7 de agosto 2025 · 11:36hs

Foto: Canal C El siniestro fatal se produjo en la autopista, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe).

Un hombre de 51 años falleció este jueves por la mañana, víctima de un siniestro vial en la autopista Rosario - Córdoba.

De acuerdo a las primeras informaciones, cerca de las 7 de la mañana un camión Scania chocó contra otro vehículo de carga que circulaba en el mismo sentido sobre la autopista, a la altura del kilómetro 402, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe).

El saldo del choque El conductor del Scania, un hombre de 51 años, murió en el acto como consecuencia del brutal choque. Las autoridades aún no difundieron oficialmente su identidad.

En cuanto al otro camión involucrado, había partido desde Brasil y su conductor fue trasladado con lesiones al hospital de Marcos Juárez, donde permanece en observación.

Se investigan las causas del siniestro por parte de las fuerzas viales de ambas provincias. Esta mañana el tránsito por la zona se encontraba afectado con calzada reducida. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliciaCbaOf/status/1953397487227535600&partner=&hide_thread=false Reducción de calzada por siniestro vial:



Autopista Córdoba - Rosario, km 400 (sentido a Rosario). Localidad General Roca. Carril lento obstruido.



Circular con precaución. https://t.co/PNliCbOH9v pic.twitter.com/9GVEiF9GsX — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 7, 2025