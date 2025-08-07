La Capital | La Región | autopista

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

El sinestro fatal ocurrió cerca de las 7 de la mañana, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe)

7 de agosto 2025 · 11:36hs
El siniestro fatal se produjo en la autopista

Foto: Canal C

El siniestro fatal se produjo en la autopista, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe). 

Un hombre de 51 años falleció este jueves por la mañana, víctima de un siniestro vial en la autopista Rosario - Córdoba.

De acuerdo a las primeras informaciones, cerca de las 7 de la mañana un camión Scania chocó contra otro vehículo de carga que circulaba en el mismo sentido sobre la autopista, a la altura del kilómetro 402, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe).

El saldo del choque

El conductor del Scania, un hombre de 51 años, murió en el acto como consecuencia del brutal choque. Las autoridades aún no difundieron oficialmente su identidad.

En cuanto al otro camión involucrado, había partido desde Brasil y su conductor fue trasladado con lesiones al hospital de Marcos Juárez, donde permanece en observación.

Se investigan las causas del siniestro por parte de las fuerzas viales de ambas provincias. Esta mañana el tránsito por la zona se encontraba afectado con calzada reducida.

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

El joven cuyos restos óseos fueron hallados junto a la casa de Gustavo Cerati era jugador de fútbol

El joven cuyos restos óseos fueron hallados junto a la casa de Gustavo Cerati era jugador de fútbol

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Este jueves se realizó la Justicia realizó la reconstrucción del hecho en el Parque de España para dilucidar la causa de muerte de Giovani Mvogo Eteme, sucedida el 28 de noviembre de 2024
Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Por Matías Petisce
