Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

La víctima, de 29 años, se encontraba dentro de un auto en Cerrito y Esmeralda. Fue trasladado al Heca y se encuentra en terapia intensiva

El hombre fue atacado en Cerrito y Esmeralda en la madrugada del domingo.

Un hombre fue atacado cuando se encontraba dentro de un auto en Cerrito y Esmeralda este domingo por la madrugada. La víctima, de 29 años, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se encuentra en terapia intensiva.

El hecho ocurrió en barrio República de La Sexta alrededor de las tres de la mañana. Según trascendió, la víctima se encontraba dentro de un Chevrolet Prisma color gris cuando fue atacado.

Al arribar al lugar, la policía constató que había cinco vainas servidas y un fragmento balístico. La víctima, que fue identificada como Alexis Emanuel G., se encontraba consciente y fue atendida por personal del Sies.

Finalmente, el joven fue trasladado al Heca donde ingresó rápidamente al quirófano y después fue llevado a unidad de terapia intensiva, donde se encuentra este domingo por la tarde.

Según comunicaron, el vehículo de la víctima fue secuestrado por los agentes así como también dinero en efectivo por 30.500 pesos.

En el caso interviene la Fiscalía de Homicidio Doloso a través de la fiscal Laura Ricardo. Hasta ahora se desconoce el móvil del ataque pero no se descarta ninguna hipótesis.